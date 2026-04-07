Экс-замглавы СИЗО "Бутырка" получил почти три года работ из-за криптовалюты

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский суд приговорил к почти трем годам принудительных работ бывшего замначальника СИЗО "Бутырка" Андрея Цыганова за обустройство фермы для майнинга криптовалюты в психиатрической больнице при изоляторе, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что ферму для добычи биткоина сотрудники управления собственной безопасности ФСИН обнаружили в техническом помещении на пятом этаже психиатрической больницы. При этом майнинг криптовалюты проходил за счет потребляемой СИЗО электроэнергии.
Как было установлено в суде, аппаратуру Цыганов установил совместно со старшим инженером группы инженерно-технического обеспечения учреждения Максимом Колчковым. После проверки контракт с Цыгановым о службе в уголовно-исполнительной системе был расторгнут. В отношении обоих возбудили уголовное дело об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (часть 1 статьи 285 УК РФ), следует из материалов.
В них уточняется, что прокурор в ходе процесса просил суд приговорить фигурантов к реальным срокам, однако районным судом и апелляционным постановлением Мосгорсуда было решено не лишать их свободы.
В результате Цыганов получил 2 года и 10 месяцев принудительных работ, Колчков – 1 год и 11 месяцев таких работ, с удержанием в доход государства 10% заработка. Кроме того, с обвиняемых солидарно взыскали деньги в счет возмещения материального ущерба, однако сколько - неизвестно. Решение вступило в силу в марте, заключается в материалах.