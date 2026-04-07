Великолепный юбилей: как Большой театр празднует 250-летие

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анастасия Мельникова. У Большого театра юбилей — 250 лет со дня основания. Строго говоря, эта дата условная: 17 (28) марта 1776 года Екатерина II подписала князю Петру Урусову "привилегию" на устройство в Москве театральных представлений, маскарадов и балов. Тот взял в товарищество английского механика и канатоходца Михаила Меддокса. Первым спектаклем тогда стал пролог "Перерождение" из русских песен на сцене домашнего театра усадьбы Воронцовых на Знаменке.

Сейчас, к началу юбилейного года, на Исторической сцене поставили оперу Верди "Отелло", а в Московском метрополитене запустили новый тематический поезд, посвященный Большому.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Поклоны после премьеры оперы Верди "Отелло" на Исторической сцене Большого театра. 26 марта 2026

На Исторической сцене Большого театра 26 марта состоялась грандиозная премьера. После 40-летнего перерыва в репертуар возвращается опера Джузеппе Верди "Отелло". Это — по крайней мере, пока — главное событие юбилейного, 250-го сезона главного театра страны. Спектакль покажут четыре дня подряд — до 29 марта, ожидаются аншлаги.

За пультом — Валерий Гергиев, который сегодня объединяет под своим руководством Большой и Мариинский театры. Режиссер — итальянец Джанкарло Дель Монако. Имя для меломана говорящее: сын легендарного тенора Марио Дель Монако, одного из лучших исполнителей партии Отелло в истории, он давно и плотно работает с русскими театрами.

Почему это важно

"Отелло" — опера особая. Верди сочинил ее на склоне лет, после грандиозного успеха "Аиды" он долгое время не творил. Казалось, что великий итальянец сказал в музыке все. Но обращение к Шекспиру, которого он боготворил, и настойчивость либреттиста Арриго Бойто заставили маэстро взяться за перо. Премьера в миланском театре "Ла Скала" в 1887 году стала триумфом: композитор создал психологическую драму, где оркестр играет не меньшую роль, чем певцы, а традиционные "красивые" номера уступили место сквозному развитию действия.

В Москве "Отелло" впервые показали в 1891 году. Потом были постановки в 1932-м и 1978-м — с легендарными Борисом Покровским и Евгением Светлановым. Спектакль 1978 года продержался до 1985-го, и с тех пор шедевр Верди на главной сцене страны не появлялся.

Тандем, проверенный временем

Сорокалетнюю паузу прерывают Гергиев и Дель Монако. Это уже третья их совместная работа за последние годы: в 2024-м они выпустили в Большом "Риголетто", а в прошлом году — "Аиду" в Мариинском театре. Но, как выяснилось, их творческий союз куда старше.

Джанкарло Дель Монако вспоминает : "Когда Валерий Гергиев стал генеральным директором Мариинского театра, я был одним из первых режиссеров, к которым он обратился. Я до сих пор помню тот спектакль и всех артистов, хотя прошло уже почти тридцать лет". Тогда они тоже ставили "Отелло". Так что нынешняя премьера для них — возвращение к истокам их партнерства. Режиссер добавляет, что главное в их работе — не формальный процесс, а общее понимание того, каким должен быть театр.

Джанкарло говорил перед премьерой, что очень любит работать в России, недавно получил здесь гражданство. "Я жил в Швейцарии, Испании, Германии, Австрии — я, можно сказать, космополит. Космополит живет там, где ему нравится. А мне очень нравится находиться в России. А если кому-то это не нравится — это их личное дело", — рассказал Дель Монако, отвечая на вопрос, какова реакция на то, что он так активно сотрудничает с Большим и Мариинским театрами. Также режиссер подчеркнул, что в нынешнюю постановку оперы "Отелло" на Исторической сцене он ввел балет. Такая версия изначально была создана для парижского театра.

"Тем не менее мы решили сделать такой постановочный ход для российской публики: сделать версию с включенным в нее балетом. Так мы показываем, к примеру, приезд Отелло и празднование победы над турками.



© РИА Новости / Анастасия Мельникова Поклоны после премьеры оперы Верди "Отелло" на Исторической сцене Большого театра. 26 марта 2026 © РИА Новости / Анастасия Мельникова Поклоны после премьеры оперы Верди "Отелло" на Исторической сцене Большого театра. 26 марта 2026

Кто делает спектакль

Дель Монако приехал в Москву не один, а со своей проверенной командой. Сценографией занят испанец Антонио Ромеро — он известен разными, порой весьма сложными и почти архитектурными проектами.

"Мы сознательно отказались от классических пышных декораций. Пространство, которое у нас представлено, не отображает конкретное место или город. Оно отображает суть оперы, которая повествует о ревности, зависти и жестокости, которые существовали во все времена. Так мы стираем эту границу во времени", ­— пояснил Ромеро.

Художник по костюмам Габриела Салаверри тоже из Испании. Она рассказала, что в восторге от сотрудничества с коллегами из Большого театра. Было сшито около 500 костюмов — это очень много. Ведь в постановке участвует, к примеру, весь хор (более ста человек) плюс балет и несколько составов солистов.

Костюмы в постановке великолепны, одновременно кажутся и старинными, и фантастическими, им точно позавидовали бы актеры "Игры престолов". "Безусловно, есть исторические элементы, но тем не менее это достаточно вольная творческая интерпретация. Все костюмы были сшиты здесь, в мастерских Большого театра, и в мастерских, с которыми сотрудничает театр", — поделилась Габриэла. У коварного Яго темные сценические образы, у Дездемоны — и нежные, и роскошные, у Отелло много восточных мотивов, богатой росписи на бархате.

"Мы хотели подчеркнуть, что он иностранец, даже в сложных ситуациях он не скрывает свои корни, а, наоборот, гордится ими. И я не буду раскрывать деталей, но я хотела отобразить, как меняются их отношения с Дездемоной, через ее одежду".

Свет ставит Луис Пердигеро — один из главных профильных специалистов в мире в музыкальном театре. Видеоконтент — Серджио Металли, за пластику отвечает хореограф Екатерина Миронова, главный хормейстер — Валерий Борисов.

Сам же маэстро Гергиев еще на встрече с президентом Владимиром Путиным, анонсируя эту премьеру, заметил : "Мы же не можем без Шекспира… Вот "Отелло". Я ж не могу сказать: "Не-не-не, не будем "Отелло" ставить, потому что происхождение одного из авторов, Шекспира, нас не очень сегодня радует". Это глупейший путь в никуда". Видимо, именно таким доверием к классике — без попыток переписать ее под сиюминутную конъюнктуру — продиктован этот выбор юбилейного спектакля.