Экс-президент Боливии Арсе сообщил о психологических пытках в тюрьме
02:13 07.04.2026
Экс-президент Боливии Арсе сообщил о психологических пытках в тюрьме

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр - РИА Новости. Экс-президент Боливии Луис Арсе, находящийся под стражей по делу о коррупции, сообщил о психологических пытках в тюрьме и об отказе в медпомощи, следует из его письма, опубликованного в соцсетях.
"С глубокой обеспокоенностью я заявляю о серьезных нарушениях прав человека, совершаемых против меня... В рамках судебного процесса, инициированного против меня правительством Родриго Паса, все ходатайства моей защиты были отклонены, включая недавнее ходатайство о прохождении медицинского обследования у кардиолога, что ставит под угрозу мое здоровье и физическую неприкосновенность и нарушает мои права", - говорится в письме, которое он написал от руки.
Арсе также сообщил, что к нему были применены "действия, которые представляют собой форму психологической пытки". В письме говорится, что в первые ночи, проведенные в тюрьме Сан-Педро, Арсе содержали в условиях, не соответствующих минимальным требованиям, и каждый час в течение ночи внезапно входили люди, чтобы сфотографировать его.
Бывший президент Боливии Луис Арсе находится под стражей по делу о предполагаемом хищении средств так называемого Фонда коренных народов, которое, по версии следствия, было совершено в период его работы министром экономики при президенте Эво Моралесе.
