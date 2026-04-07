Патриарх Кирилл в праздник Благовещения призвал всех помолиться о матерях

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения, посвященному Богородице, призвал всех помолиться о матерях, которые не только продляют человеческий род, но и передают детям духовные ценности, "удерживающие мир от распада".

Русская православная церковь встречает праздник Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля. В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух).

"Это первый в ряду всех праздников, который явился началом того спасения, которое Господь принес всему миру. И в центре этого события Пресвятая Дева Мария. Это Богородичный праздник.... И в каком-то смысле в этом празднике выражается особое отношение к материнству... Сегодня мы, прославляя Божию Матерь, должны в первую очередь помолиться о матерях, о тех женщинах, которые родили и воспитывают детей. От матерей зависит в значительной мере то, каким станет человек", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после праздничной литургии в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Патриарх подчеркнул, что материнство имеет особое значение не только в плане воспроизводства человечества, но и в духовном плане: через матерей детям передается вера в Бога и те нравственные ценности, "которые удерживают мир от распада".

"Эти ценности пришли к нам, вошли в человеческую историю через Пречистую и Преблагословенную Деву Марию. Она не была каким-то политическим деятелем, она не владела никакой человеческой силой, она была смиренной, кроткой, с чистым сердцем, открытым Господу. Именно через это чистое сердце, через этот чистый образ, через эту чистую жизнь и вошло спасение в человеческую историю", - сказал патриарх.

Патриарх отметил, что в России особенно почитают Богородицу, главные храмы и монастыри названы в честь Божьей Матери.

"Это выражение веры в то, что именно под покровом Пречистой Царицы Небесной и сохраняется наше отечество, наша Русь. И вот пока так будет, Россия будет непобедима", - сказал патриарх Кирилл.