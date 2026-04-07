Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:03 07.04.2026 (обновлено: 17:14 07.04.2026)
Патриарх Кирилл в праздник Благовещения призвал всех помолиться о матерях

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии святителя Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля. 7 апреля 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии святителя Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля. 7 апреля 2026
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии святителя Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля. 7 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения, посвященному Богородице, призвал всех помолиться о матерях, которые не только продляют человеческий род, но и передают детям духовные ценности, "удерживающие мир от распада".
Русская православная церковь встречает праздник Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля. В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух).
"Это первый в ряду всех праздников, который явился началом того спасения, которое Господь принес всему миру. И в центре этого события Пресвятая Дева Мария. Это Богородичный праздник.... И в каком-то смысле в этом празднике выражается особое отношение к материнству... Сегодня мы, прославляя Божию Матерь, должны в первую очередь помолиться о матерях, о тех женщинах, которые родили и воспитывают детей. От матерей зависит в значительной мере то, каким станет человек", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после праздничной литургии в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Патриарх подчеркнул, что материнство имеет особое значение не только в плане воспроизводства человечества, но и в духовном плане: через матерей детям передается вера в Бога и те нравственные ценности, "которые удерживают мир от распада".
"Эти ценности пришли к нам, вошли в человеческую историю через Пречистую и Преблагословенную Деву Марию. Она не была каким-то политическим деятелем, она не владела никакой человеческой силой, она была смиренной, кроткой, с чистым сердцем, открытым Господу. Именно через это чистое сердце, через этот чистый образ, через эту чистую жизнь и вошло спасение в человеческую историю", - сказал патриарх.
Патриарх отметил, что в России особенно почитают Богородицу, главные храмы и монастыри названы в честь Божьей Матери.
"Это выражение веры в то, что именно под покровом Пречистой Царицы Небесной и сохраняется наше отечество, наша Русь. И вот пока так будет, Россия будет непобедима", - сказал патриарх Кирилл.
В праздник Благовещения существует традиция выпускать голубей на ступенях храма или около него. Эта птица имеет символическое значение: в Евангелии говорится о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Патриарх Кирилл выпустил голубей на ступенях Благовещенского собора после литургии.
РелигияРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала