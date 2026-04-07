15:01 07.04.2026 (обновлено: 17:24 07.04.2026)
Патриарх Кирилл выпустил голубей на праздник Благовещения

Глава РПЦ на праздник Благовещения по традиции выпустил птиц в Московском Кремле

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выпуска голубей в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у Благовещенского собора Московского Кремля
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздник Благовещения по традиции выпустил птиц в Московском Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх выпустил голубей у стен Благовещенского собора Московского Кремля, где ранее совершил литургию.
Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). Также в этот праздник есть традиция на ступенях храма или около него выпускать голубей. Эта птица имеет символическое значение: в Евангелии говорится о сошествии Духа Святого в виде голубя во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан. И сам праздник Благовещения связан с действием Святого Духа.
Евангелие (само слово "Евангелие" переводится как "благая весть") от Луки описывает событие Благовещения так: "Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к Деве. И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Дева Мария в ответ смутилась, ведь она "не знала мужа", то есть была девственницей. На что Ангел сказал: "Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Мария с покорностью ответила: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".
