Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
06:14 07.04.2026
Священник рассказал, что в этом году нельзя есть на Благовещение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВерующая в храме
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Верующая в храме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА 7 апр – РИА Новости. В 2026 году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпадает на Страстную неделю, поэтому вопреки обычаю рыбу есть нельзя, но можно - морепродукты, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух).
"Обычно на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы допускается рыба, но в этом году он попадает на Великий вторник Страстной седмицы, время строгого поста, поэтому рыбу не едят", - сказал отец Феодорит Сеньчуков.
Он добавил, что по церковному уставу в этом году 7 апреля допускается вино и елей (пищу, приготовленную с использованием растительного масла), а по сложившейся в России практике к елею приравниваются и морепродукты.
В понедельник 6 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее.
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля до 11 апреля, если считать со Страстной неделей. В этот период священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный, монашеский устав (Типикон), предполагает более жесткие требования, но допускает вино в некоторые дни. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала