Священник рассказал, что в этом году нельзя есть на Благовещение

МОСКВА 7 апр – РИА Новости. В 2026 году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпадает на Страстную неделю, поэтому вопреки обычаю рыбу есть нельзя, но можно - морепродукты, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух).

"Обычно на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы допускается рыба, но в этом году он попадает на Великий вторник Страстной седмицы, время строгого поста, поэтому рыбу не едят", - сказал отец Феодорит Сеньчуков.

Он добавил, что по церковному уставу в этом году 7 апреля допускается вино и елей (пищу, приготовленную с использованием растительного масла), а по сложившейся в России практике к елею приравниваются и морепродукты.

В понедельник 6 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим – понедельник, вторник и далее.