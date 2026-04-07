Рейтинг@Mail.ru
Российский бизнес рассчитывает на ускоренное снижение ключевой ставки - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 07.04.2026
Российский бизнес рассчитывает на ускоренное снижение ключевой ставки

Абрамов: российский бизнес рассчитывает на ускоренное снижение ключевой ставки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский бизнес рассчитывает на более быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ на фоне замедления инфляции, такое мнение высказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
Ранее во вторник глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказал мнение, что темпы роста экономики России в 2026 году могут замедлиться до нуля, а спад инвестиций ускориться до 1,5% при сохранении тенденций первых месяцев года.
"Несмотря на снижение ключевой ставки в России наблюдается инвестиционный спад, и темпы роста ВВП за первые два месяца этого года были отрицательными. На мой взгляд, это сообщение сигнализирует о необходимости более быстрого снижения ключевой ставки на фоне продолжающегося падения инфляции", - сказал Абрамов, комментируя высказывания главы РСПП.
Поэтому, по его словам, бизнес стремится найти решение для стимулирования инвестиционной активности.
Инфляция в России в феврале составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, в годовом - 5,91% против 6% месяцем ранее, сообщал Росстат.
По оценке Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе, в январе-феврале - на 1,8%. В министерстве отметили, что динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором.
ЭкономикаРоссияАлександр АбрамовАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала