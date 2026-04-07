Российский бизнес рассчитывает на ускоренное снижение ключевой ставки

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский бизнес рассчитывает на более быстрое снижение ключевой ставки ЦБ РФ на фоне замедления инфляции, такое мнение высказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
Ранее во вторник глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказал мнение, что темпы роста экономики России в 2026 году могут замедлиться до нуля, а спад инвестиций ускориться до 1,5% при сохранении тенденций первых месяцев года.
"Несмотря на снижение ключевой ставки в России наблюдается инвестиционный спад, и темпы роста ВВП за первые два месяца этого года были отрицательными. На мой взгляд, это сообщение сигнализирует о необходимости более быстрого снижения ключевой ставки на фоне продолжающегося падения инфляции", - сказал Абрамов, комментируя высказывания главы РСПП.
Поэтому, по его словам, бизнес стремится найти решение для стимулирования инвестиционной активности.
Инфляция в России в феврале составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, в годовом - 5,91% против 6% месяцем ранее, сообщал Росстат.
По оценке Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе, в январе-феврале - на 1,8%. В министерстве отметили, что динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором.
