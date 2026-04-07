Слепцова: вообще не понимаю, где российские биатлонисты берут мотивацию

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова в беседе с РИА Новости призналась, что не понимает, где российские биатлонисты находят мотивацию для продолжения карьеры без международных стартов.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.
"Конечно, уже очень хочется, чтобы допустили. Жаль спортсменов, которые теряют свое время, рушат спортивные судьбы. Я понимаю, что выхода нет, но это выглядит бесполезно. Я вообще не понимаю, откуда они берут мотивацию. Я бы, наверное, не нашла ее. Где ее взять, когда ты тренируешься и соревнуешься с одними и теми же людьми. Понятно, что на Кубке мира в принципе тоже одни и те же, но там конкуренция намного выше и интереснее", - сказала Слепцова.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
