Рейтинг@Mail.ru
Слепцова: вообще не понимаю, где российские биатлонисты берут мотивацию - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
18:43 07.04.2026 (обновлено: 19:06 07.04.2026)
Слепцова: вообще не понимаю, где российские биатлонисты берут мотивацию

Слепцова заявила, что не знает, где спортсмены берут мотивацию, соревнуясь в РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСветлана Слепцова
Светлана Слепцова - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Светлана Слепцова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова в беседе с РИА Новости призналась, что не понимает, где российские биатлонисты находят мотивацию для продолжения карьеры без международных стартов.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.
«

"Конечно, уже очень хочется, чтобы допустили. Жаль спортсменов, которые теряют свое время, рушат спортивные судьбы. Я понимаю, что выхода нет, но это выглядит бесполезно. Я вообще не понимаю, откуда они берут мотивацию. Я бы, наверное, не нашла ее. Где ее взять, когда ты тренируешься и соревнуешься с одними и теми же людьми. Понятно, что на Кубке мира в принципе тоже одни и те же, но там конкуренция намного выше и интереснее", - сказала Слепцова.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Полностью интервью со Светланой Слепцовой читайте в среду на сайте РИА Новости.
БиатлонСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    1-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    17
    23
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала