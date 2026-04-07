Президент IBU заявил, что уверен в необходимости не допускать россиян

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил РИА Новости, что организация не собирается пересматривать вопрос с допуском российских биатлонистов независимо от решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.
"Мы, IBU, уверены в своей позиции по недопуску российских спортсменов", - сказал Далин.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.