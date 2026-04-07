Рейтинг@Mail.ru
Президент IBU заявил, что уверен в необходимости не допускать россиян
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:40 07.04.2026
Президент IBU заявил, что уверен в необходимости не допускать россиян

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета
Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил РИА Новости, что организация не собирается пересматривать вопрос с допуском российских биатлонистов независимо от решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.
"Мы, IBU, уверены в своей позиции по недопуску российских спортсменов", - сказал Далин.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В IBU заявили, как отреагируют на решение CAS по российским биатлонистам
14:22
 
БиатлонРоссияИталияОлле ДалинМихаил ДегтяревСпортивный арбитражный суд (CAS)Союз биатлонистов России (СБР)Международный союз биатлонистов (IBU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    1-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    17
    23
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала