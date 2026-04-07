Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 07.04.2026
Запад не отвечает на просьбы Минска по делу о геноциде во время ВОВ

РИА Новости: ГП Белоруссии сообщила об отказе стран ЕС помочь по делу о геноциде

Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Западноевропейские страны не отвечают на просьбы Минска об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, если запрос касается конкретного подозреваемого, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
"Мы ведем такую работу, но в силу объективных причин нам сложно получить информацию о них. Например, по нашим сведениям, подозреваемый проживал в конкретной европейской стране, мы туда направляем ходатайство об оказании правой помощи и ставим в нем вопросы по конкретному лицу. Такое ходатайство остается без ответа и игнорируется", - рассказал он.
В качестве примера Шикунец рассказал, что ФРГ отвечает в рамках международного сотрудничества на второстепенные вопросы, например о предоставлении каких-либо документов. "Но как только идет речь о сообщении конкретной фамилии, ходатайство остается без исполнения", - отметил он.
"Страны Балтии такую позицию заняли с первого дня. Как только нас интересует определенное лицо, мы получаем ответ о том, что запрос угрожает их национальной безопасности", - продолжил собеседник.
По его словам, единственные из западноевропейских стран, кто сотрудничает с Минском достаточно продуктивно по всем позициям, это Австрия и Венгрия. "Данные страны предоставляют нам запрашиваемую информацию", - констатировал Шикунец.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
В миреБелоруссияМинскГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала