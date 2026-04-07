Запад не отвечает на просьбы Минска по делу о геноциде во время ВОВ

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Западноевропейские страны не отвечают на просьбы Минска об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, если запрос касается конкретного подозреваемого, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
"Мы ведем такую работу, но в силу объективных причин нам сложно получить информацию о них. Например, по нашим сведениям, подозреваемый проживал в конкретной европейской стране, мы туда направляем ходатайство об оказании правой помощи и ставим в нем вопросы по конкретному лицу. Такое ходатайство остается без ответа и игнорируется", - рассказал он.
В качестве примера Шикунец рассказал, что ФРГ отвечает в рамках международного сотрудничества на второстепенные вопросы, например о предоставлении каких-либо документов. "Но как только идет речь о сообщении конкретной фамилии, ходатайство остается без исполнения", - отметил он.
"Страны Балтии такую позицию заняли с первого дня. Как только нас интересует определенное лицо, мы получаем ответ о том, что запрос угрожает их национальной безопасности", - продолжил собеседник.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.