04:24 07.04.2026
В Белоруссии не видят шансов привлечь к ответственности виновных в геноциде

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Шансов привлечь при жизни к ответственности виновных в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сейчас находящихся за рубежом, практически нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
«
"К сожалению, это уже маловероятно. Им должно быть уже более 100 лет. Шансов практически нет", - сказал он.
Собеседник также отметил, что международное сотрудничество в настоящее время ослаблено не по вине Минска. Шикунец подчеркнул, что большинство западноевропейских стран не отвечают на просьбы белорусской стороны об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде, если запрос касается конкретного подозреваемого.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
