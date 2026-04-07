В Белоруссии не видят шансов привлечь к ответственности виновных в геноциде

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Шансов привлечь при жизни к ответственности виновных в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сейчас находящихся за рубежом, практически нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
"К сожалению, это уже маловероятно. Им должно быть уже более 100 лет. Шансов практически нет", - сказал он.
Собеседник также отметил, что международное сотрудничество в настоящее время ослаблено не по вине Минска. Шикунец подчеркнул, что большинство западноевропейских стран не отвечают на просьбы белорусской стороны об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде, если запрос касается конкретного подозреваемого.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.