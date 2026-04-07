Белоруссия направила в 33 страны 137 ходатайств по делу о геноциде

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Белорусская сторона направила в 33 иностранных государства 137 ходатайств об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.
«
В то же время собеседник отметил, что международное сотрудничество в настоящее время ослаблено не по вине Минска. Шикунец подчеркнул, что большинство западноевропейских стран не отвечают на просьбы белорусской стороны об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде, если запрос касается конкретного подозреваемого.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусского народа
