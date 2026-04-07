Белоруссия направила в 33 страны 137 ходатайств по делу о геноциде

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Белорусская сторона направила в 33 иностранных государства 137 ходатайств об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по данному уголовному делу Сергей Шикунец.

Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.