В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Супружеская пара получила осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали супруги. Мужчина получил множественные осколочные ранения ног и руки, у женщины — осколочные ранения головы, грудной клетки, живота и перелом ноги. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ. Медики оценивают состояние женщины как тяжёлое", - написал Гладков на платформе Мах.
Губернатор добавил, что машина уничтожена огнём.