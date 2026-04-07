Баскетболисты "Мичигана" выиграли "Мартовское безумие"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Команда "Мичиган Вулверинс" стала победителем "Мартовского безумия" - мужского баскетбольного турнира первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Финальный матч прошел в Индианаполисе и завершился победой "Мичигана" над "Коннектикут Хаскис" со счетом 69:63 (33:29, 36:34).
"Мартовское безумие" - турнир с участием 68 лучших команд из 32 конференций NCAA. Соревнование является одним из крупнейших спортивных событий в США. В 2010 году вещатели приобрели права на трансляции турнира на 14 лет за 10,8 млрд долларов, в 2016 году контракт был продлен до 2032 года в рамках сделки на сумму 8,8 млрд долларов.