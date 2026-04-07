14:13 07.04.2026 (обновлено: 14:22 07.04.2026)
Карпин назвал свою любимую европейскую команду

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что среди европейских команд в настоящий момент ему больше всех нравится "Барселона".
Во вторник Карпин проводит онлайн-встречу со школьниками в рамках мероприятия Российского футбольного союза (РФС) через платформу "Моя школа" при поддержке образовательной платформы "Сферум".
Школьники спросили у Карпина, с кем из тренеров он хотел бы провести один день. "Был у Хосепа Гвардиолы на стажировке. Один день провел бы с Клоппом, потому что это самый яркий тренер в вопросах подхода к игрокам, к прессингу, видению футбола. Он феномен", - отметил Карпин.
Отвечая на вопрос о том, какая команда в Европе ему нравится больше всего, тренер сборной признался: "На данный момент "Барселона". Если конкретно говорить про игру".
"Даже Месси и Обляков ошибаются": Карпин сделал признание о работе тренером
ФутболСпортВалерий КарпинХосеп ГвардиолаРоссийский футбольный союз (РФС)Барселона
 
