Карпин назвал свою любимую европейскую команду

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что среди европейских команд в настоящий момент ему больше всех нравится "Барселона".
Во вторник Карпин проводит онлайн-встречу со школьниками в рамках мероприятия Российского футбольного союза (РФС) через платформу "Моя школа" при поддержке образовательной платформы "Сферум".
Школьники спросили у Карпина, с кем из тренеров он хотел бы провести один день. "Был у Хосепа Гвардиолы на стажировке. Один день провел бы с Клоппом, потому что это самый яркий тренер в вопросах подхода к игрокам, к прессингу, видению футбола. Он феномен", - отметил Карпин.