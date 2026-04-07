Баканов предположил, когда ИИ сможет проектировать ракетные двигатели

"Я думаю, что буквально еще несколько лет пройдет, может быть, три-четыре года, и искусственный интеллект начнет проектировать ряд элементов двигательных установок, спутников, бортовых нагрузок", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".