Баканов предположил, когда ИИ сможет проектировать ракетные двигатели

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Проектирование ракетных двигателей и другой космической техники с помощью искусственного интеллекта может начаться через три-четыре года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«
"Я думаю, что буквально еще несколько лет пройдет, может быть, три-четыре года, и искусственный интеллект начнет проектировать ряд элементов двигательных установок, спутников, бортовых нагрузок", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.