Баканов указал на важность предотвращения гонки вооружений в космосе

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия призывает разработать юридически обязывающий документ, предотвращающий гонку вооружений в космосе, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Отдельно отмечу, что на международных площадках Россия выступает за незыблемость принципов мирного использования космоса, призываем разработать юридически обязывающий инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе, который запретил бы размещение там любых видов вооружения. Это возможность для сохранения для будущих поколений и для мира на земле", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.