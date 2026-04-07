Баканов: некоторые партнеры отказывают в полетах на станцию другим странам

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ряд партнёров по МКС отказывают России в организации полётов на станцию космонавтов из других стран, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, выступая на просветительском марафоне "Космос со знанием".
"Что очень важно. Сейчас к нам обращаются ряд стран с просьбой подготовить свои пилотируемые миссии, подготовить своих космонавтов для полетов на МКС. Но ряд стран, наши партнеры по МСК, не будут их называть, чтобы не обидеть, отказывают. Такой истории с российской орбитальной станцией не будет", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - Государственная корпорация "Роскосмос".
