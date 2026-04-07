Баканов не исключил продления работы МКС

"Если год назад... был диалог о том, что надо побыстрее ускорить завершение работы МКС, то сейчас с нашими американскими коллегами мы обсуждаем, что работать минимум до 2028 года она должна, может быть, даже до 2030", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со знанием".