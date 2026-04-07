Застрелил товарища по команде: жуткая случайность сломала жизнь чемпиона
09:00 07.04.2026

Застрелил товарища по команде: жуткая случайность сломала жизнь чемпиона

© РИА Новости / Юрий Долягин. Член сборной команды СССР по стрельбе по силуэтам, трехкратный чемпион мира 1962 года Игорь Бакалов.
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Он был главной надеждой сборной СССР на олимпийское золото, но все разрушила абсурдная случайность. То, что сделало советского спортсмена неоднократным чемпионом мира, оборвало чужую жизнь и разрушило его собственную.

Охота сделала талантливым стрелком

В 1939 году в многодетной свердловской семье появился еще один ребенок. Бакаловы назвали сына Игорем. Когда Великая Отечественная война начинала подходить к своему завершению, семья переехала из Свердловска на Украину и осела там на следующие 10 лет. За это время умер отец семейства, а мать и дети снова сменили место жительства, отправившись в Ленинград — ранее туда переехал старший брат Игоря Петр.
Именно Петр устроил его на работу. Бакалов пахал на танкостроительном заводе, а свободное время посвящал стрельбе — любил охотится на уток. В 16 лет он даже вступил в общество охотников. Благодаря этому увлечению во время службы Игоря в армии его талант и точность заметило начальство. Бакалова перевели в ЦСКА и стали готовить его к сборной Советского союза.
Все получилось — за пару лет Бакалов вырос в одного из лидеров отечественной стрельбы. В 1962 году он тренировался в Минске, куда переехал после женитьбы, и вскоре отправился на дебютный чемпионат мира. В Каире Бакалов показал великолепные результаты — три золотых медали и одно серебро. В своей коронной стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров Бакалов уступил еще одному лидеру команды Александру Забелину.
Случайно убил товарища по сборной

Подтвердить притязания на победу на Олимпийских играх в Токио у Бакалова не вышло — он стал лишь седьмым. В новом олимпийском цикле стрелок тренировался еще усерднее, и в 1966 году снова стал чемпионом мира. В Висбадене он завоевал золото и серебро в командных соревнованиях.
Близился старт Олимпиады в Мехико, и команда отправилась на сборы в армянский Цахкадзор. Там советские спортсмены должны были привыкнуть к горному климату, чтобы легче перенести акклиматизацию в Мексике.
3 сентября 1968 года разделило жизнь Бакалова на до и после. Закончив тренировку, стрелок зашел на склад, где хранилось оружие, и попросил дежурного выдать ему пистолет. По одной из версий, он вместе с друзьями собирался пострелять в тире.
Получив оружие, Бакалов заметил, что пистолет заряжен — в патроннике есть патрон, а курок взведен. Разрядить пистолет можно было лишь выстрелом, но внутри склада выстрелить было некуда — пуля могла срикошетить. Сделать это на улице тоже было нельзя — покидать склад с заряженным оружием запрещала инструкция. Бакалов решил выстрелить в дверной проем, за которым был длинный пустой коридор гостиницы. Он навел оружие, нажал на курок… И в эту секунду в проеме появился человек.
По ужасному стечению обстоятельств, шедший на склад 22-летний чемпион мира по стендовой стрельбе Евгений Кондратьев поравнялся со входом именно в тот момент, когда Бакалов выстрелил. Пулевое ранение оказалось для спортсмена смертельным.
"Я отсюда уже не выйду"

На Олимпиаде в Мехико сборная СССР оказалась сразу без двоих талантливых стрелков. Кондратьева похоронили на одном из кладбищ родного Ташкента, а Бакалов оказался под следствием по обвинению в убийстве. Тюрьмы чемпиону мира удалось избежать — главной причиной трагедии была названа халатность заведующего складом. Следователи выяснили, что накануне происшествия в тире стреляли знакомые заведующего, которые сдали на место заряженный пистолет. Более того, они не имели права брать в руки пистолеты членов сборной СССР.
Бакалов получил два года условно. Однако мягкий приговор не принес ему облегчения — он очень тяжело переживал произошедшее. Спортсмен не мог тренироваться, так как не представлял себе возможным даже притронуться к оружию. Он поехал в Ташкент, чтобы увидеться с родителями Кондратьева и попросить прощения. И Бакалов его получил. Отец и мать Кондратьева даже написали бумагу, в которой заявили, что не винят его в смерти сына.
"Когда случилась эта трагедия, мы все переживали, — рассказывал четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР Эдуард Ярош. — Я ведь знал и того парня, стендовика… Никогда прежде и после, слава богу, такого не происходило. Разбирательство было очень серьезным. Переживали за Игоря все. Не помню, чтобы кто-то злорадствовал. Наоборот, все мы надеялись, что какие-то факты будут в его пользу. После пережитого он изменился, исчезли веселость, легкость общения".
Понадобилось долгое время, чтобы Бакалов смог восстановиться ментально и вернуться к тренировкам. Он все еще был одним из сильнейших стрелков СССР, но на крупных турнирах ему не везло. Чего стоит только чемпионат мира в США, где Игорь лидировал после первого дня и провалил второй.
"На него обрушился шквал невезения, — вспоминал олимпийский чемпион Афанасий Кузьмин. — Слабый патрон не долетел до "десятки" и спикировал в "шестерку". Потом пошли осечки — одна, вторая. Их дают перестреливать, но это уже другая стрельба — не то настроение, не тот ритм".
Последний шанс на олимпийские золото пришел в 1972 году в Мюнхене. И снова Бакалов завершил первый день без ошибок — 298 очков и совместное со стрелком из Чехословакии лидерство. А во второй день его снова настигла неудача. Все решил "недолет" — редчайшая в профессиональных соревнованиях случай.
"Хорошо помню случай с недолетом пули у Бакалова, — рассказывал главный тренер сборной СССР Евгений Поликанин. — Такие "плевки" случаются чрезвычайно редко. Это было настоящее ЧП. Служебное расследование подтвердило, что вины стрелка в произошедшем нет. Недолет произошел из-за некачественного патрона подольского завода "Олимп". В Мехико он не попал из-за трагедии, в Мюнхене случился этот "плевок".
В середине 70-х руководство сборной решило омолодить состав — Бакалову больше не было места в команде. Но он остался в спорте и помог Афанасию Кузьмину подготовиться к Играм в Сеуле, с которых тот привез золото.
Позже он продолжил работать со стрелками — пусть даже уже и не со спортсменами. В конце 80-х Бакалов отправился в Индию и стал тренером по стрельбе для охранников премьер-министра страны. В заграничной командировке он заболел тропической лихорадкой, а по возвращении домой стало ясно, что стрелок привез какую-то инфекцию. По воспоминаниям супруги, возможно, это был гепатит С.
Инфекция разрушала печень, у Бакалова отекали ноги, он стал гораздо меньше двигаться. Его знобило, состояние становилось все хуже, и в сентябре 1992 года он скончался.
"Последний раз лег в больницу за неделю до смерти, а перед этим успел на охоту съездить, — вспоминала супруга Бакалова Тамара. — Зав. Отделением мне сразу сказал, чтобы я готовилась к худшему: печени практически уже не было, как он еще жил! Игорь все понимал, сказал мне: "Я отсюда уже не выйду", — и из глаза выползла скупая слеза… Потом он уже не мог говорить, хотя умирал в полном сознании. Боли были страшные, болело все…"
