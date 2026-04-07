Застрелил товарища по команде: жуткая случайность сломала жизнь чемпиона

Он был главной надеждой сборной СССР на олимпийское золото, но все разрушила абсурдная случайность. То, что сделало советского спортсмена неоднократным чемпионом мира, оборвало чужую жизнь и разрушило его собственную.

Охота сделала талантливым стрелком

В 1939 году в многодетной свердловской семье появился еще один ребенок. Бакаловы назвали сына Игорем. Когда Великая Отечественная война начинала подходить к своему завершению, семья переехала из Свердловска на Украину и осела там на следующие 10 лет. За это время умер отец семейства, а мать и дети снова сменили место жительства, отправившись в Ленинград — ранее туда переехал старший брат Игоря Петр.

Именно Петр устроил его на работу. Бакалов пахал на танкостроительном заводе, а свободное время посвящал стрельбе — любил охотится на уток. В 16 лет он даже вступил в общество охотников. Благодаря этому увлечению во время службы Игоря в армии его талант и точность заметило начальство. Бакалова перевели в ЦСКА и стали готовить его к сборной Советского союза.

Все получилось — за пару лет Бакалов вырос в одного из лидеров отечественной стрельбы. В 1962 году он тренировался в Минске, куда переехал после женитьбы, и вскоре отправился на дебютный чемпионат мира. В Каире Бакалов показал великолепные результаты — три золотых медали и одно серебро. В своей коронной стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров Бакалов уступил еще одному лидеру команды Александру Забелину.

Случайно убил товарища по сборной

Подтвердить притязания на победу на Олимпийских играх в Токио у Бакалова не вышло — он стал лишь седьмым. В новом олимпийском цикле стрелок тренировался еще усерднее, и в 1966 году снова стал чемпионом мира. В Висбадене он завоевал золото и серебро в командных соревнованиях.

Близился старт Олимпиады в Мехико, и команда отправилась на сборы в армянский Цахкадзор. Там советские спортсмены должны были привыкнуть к горному климату, чтобы легче перенести акклиматизацию в Мексике.

3 сентября 1968 года разделило жизнь Бакалова на до и после. Закончив тренировку, стрелок зашел на склад, где хранилось оружие, и попросил дежурного выдать ему пистолет. По одной из версий, он вместе с друзьями собирался пострелять в тире.

Получив оружие, Бакалов заметил, что пистолет заряжен — в патроннике есть патрон, а курок взведен. Разрядить пистолет можно было лишь выстрелом, но внутри склада выстрелить было некуда — пуля могла срикошетить. Сделать это на улице тоже было нельзя — покидать склад с заряженным оружием запрещала инструкция. Бакалов решил выстрелить в дверной проем, за которым был длинный пустой коридор гостиницы. Он навел оружие, нажал на курок… И в эту секунду в проеме появился человек.

По ужасному стечению обстоятельств, шедший на склад 22-летний чемпион мира по стендовой стрельбе Евгений Кондратьев поравнялся со входом именно в тот момент, когда Бакалов выстрелил. Пулевое ранение оказалось для спортсмена смертельным.

"Я отсюда уже не выйду"

На Олимпиаде в Мехико сборная СССР оказалась сразу без двоих талантливых стрелков. Кондратьева похоронили на одном из кладбищ родного Ташкента, а Бакалов оказался под следствием по обвинению в убийстве. Тюрьмы чемпиону мира удалось избежать — главной причиной трагедии была названа халатность заведующего складом. Следователи выяснили, что накануне происшествия в тире стреляли знакомые заведующего, которые сдали на место заряженный пистолет. Более того, они не имели права брать в руки пистолеты членов сборной СССР.

Бакалов получил два года условно. Однако мягкий приговор не принес ему облегчения — он очень тяжело переживал произошедшее. Спортсмен не мог тренироваться, так как не представлял себе возможным даже притронуться к оружию. Он поехал в Ташкент, чтобы увидеться с родителями Кондратьева и попросить прощения. И Бакалов его получил. Отец и мать Кондратьева даже написали бумагу, в которой заявили, что не винят его в смерти сына.

« "Когда случилась эта трагедия, мы все переживали, — рассказывал четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР Эдуард Ярош. — Я ведь знал и того парня, стендовика… Никогда прежде и после, слава богу, такого не происходило. Разбирательство было очень серьезным. Переживали за Игоря все. Не помню, чтобы кто-то злорадствовал. Наоборот, все мы надеялись, что какие-то факты будут в его пользу. После пережитого он изменился, исчезли веселость, легкость общения".

Понадобилось долгое время, чтобы Бакалов смог восстановиться ментально и вернуться к тренировкам. Он все еще был одним из сильнейших стрелков СССР, но на крупных турнирах ему не везло. Чего стоит только чемпионат мира в США, где Игорь лидировал после первого дня и провалил второй.

« "На него обрушился шквал невезения, — вспоминал олимпийский чемпион Афанасий Кузьмин. — Слабый патрон не долетел до "десятки" и спикировал в "шестерку". Потом пошли осечки — одна, вторая. Их дают перестреливать, но это уже другая стрельба — не то настроение, не тот ритм".

Последний шанс на олимпийские золото пришел в 1972 году в Мюнхене. И снова Бакалов завершил первый день без ошибок — 298 очков и совместное со стрелком из Чехословакии лидерство. А во второй день его снова настигла неудача. Все решил "недолет" — редчайшая в профессиональных соревнованиях случай.

« "Хорошо помню случай с недолетом пули у Бакалова, — рассказывал главный тренер сборной СССР Евгений Поликанин. — Такие "плевки" случаются чрезвычайно редко. Это было настоящее ЧП. Служебное расследование подтвердило, что вины стрелка в произошедшем нет. Недолет произошел из-за некачественного патрона подольского завода "Олимп". В Мехико он не попал из-за трагедии, в Мюнхене случился этот "плевок".

В середине 70-х руководство сборной решило омолодить состав — Бакалову больше не было места в команде. Но он остался в спорте и помог Афанасию Кузьмину подготовиться к Играм в Сеуле, с которых тот привез золото.

Позже он продолжил работать со стрелками — пусть даже уже и не со спортсменами. В конце 80-х Бакалов отправился в Индию и стал тренером по стрельбе для охранников премьер-министра страны. В заграничной командировке он заболел тропической лихорадкой, а по возвращении домой стало ясно, что стрелок привез какую-то инфекцию. По воспоминаниям супруги, возможно, это был гепатит С.

Инфекция разрушала печень, у Бакалова отекали ноги, он стал гораздо меньше двигаться. Его знобило, состояние становилось все хуже, и в сентябре 1992 года он скончался.