Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 07.04.2026
11:25 07.04.2026 (обновлено: 11:36 07.04.2026)
Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре

Первую ракету "Союз-5" установили на стартовый стол на Байконуре

© РоскосмосРакета "Союз-5"
Ракета Союз-5 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Роскосмос
Ракета "Союз-5". Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Первая ракета "Союз-5" установлена на стартовый стол на Байконуре, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Он уточнил, что разработка ракеты была завершена в 2025 году.
"Сейчас она в вертикальном положении находится на космодроме Байконур", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".
Он не назвал дату пуска, но уточнил, что это произойдёт в самом ближайшем времени.
Ракеты на российских космодромах готовятся к пуску в горизонтальном положении. В вертикальное их приводят только при установке на стартовый стол непосредственно перед пуском.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
