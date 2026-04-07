Ракету "Союз" установили на стартовый стол на Байконуре

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Первая ракета "Союз-5" установлена на стартовый стол на Байконуре, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Он уточнил, что разработка ракеты была завершена в 2025 году.

"Сейчас она в вертикальном положении находится на космодроме Байконур", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".

Он не назвал дату пуска, но уточнил, что это произойдёт в самом ближайшем времени.

Ракеты на российских космодромах готовятся к пуску в горизонтальном положении. В вертикальное их приводят только при установке на стартовый стол непосредственно перед пуском.

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация " Роскосмос ".