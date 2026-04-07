Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Бахрейн убрал пункт о применении силы из проекта по Ормузскому проливу - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 07.04.2026
Figaro: Бахрейн убрал пункт о применении силы из резолюции по Ормузскому проливу

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бахрейн исключил из проекта резолюции Совета Безопасности ООН по открытию Ормузского пролива разрешение на применение силы, даже в оборонительных целях, сообщает газета Figaro.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая предоставит мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе, в том числе с помощью применения силы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект резолюции Бахрейна едва ли добавит шансов к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ
Вчера, 14:25
"После новых поправок в последней версии документа больше не упоминается разрешение на применение силы, даже в оборонительных целях", - пишет газета со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Отмечается, что обновленный документ призывает государства "координировать соразмерные обстоятельствам усилия оборонительного характера для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, включая сопровождение торговых и коммерческих судов". Кроме того, как пишет Figaro, проект резолюции предполагает готовность СБ ООН "рассмотреть другие меры" за подрыв судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ошибка США может привести к закрытию нового пролива, пишут СМИ
11 марта, 22:30
 
В миреОрмузский проливБахрейнИранСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала