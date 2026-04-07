СМИ: Бахрейн убрал пункт о применении силы из проекта по Ормузскому проливу

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бахрейн исключил из проекта резолюции Совета Безопасности ООН по открытию Ормузского пролива разрешение на применение силы, даже в оборонительных целях, сообщает газета Figaro.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая предоставит мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе, в том числе с помощью применения силы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект резолюции Бахрейна едва ли добавит шансов к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.
"После новых поправок в последней версии документа больше не упоминается разрешение на применение силы, даже в оборонительных целях", - пишет газета со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Отмечается, что обновленный документ призывает государства "координировать соразмерные обстоятельствам усилия оборонительного характера для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, включая сопровождение торговых и коммерческих судов". Кроме того, как пишет Figaro, проект резолюции предполагает готовность СБ ООН "рассмотреть другие меры" за подрыв судоходства.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.