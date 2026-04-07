Бабушкина отметила роль выставки "Урал-Агро" для сельхозпроизводителей

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила ключевую роль выставки "Урал-Агро" для сельскохозяйственной отрасли региона, сообщает пресс-служба областного парламента.

Свыше сотни участников "Урал-Агро-2026" из России и Беларуси презентовали технику и оборудование уральским сельхозпроизводителям.

"В современных условиях сельское хозяйство – это высокотехнологичная отрасль, где конкурентоспособность напрямую зависит от уровня технической оснащенности, внедрения инновационных решений и цифровых технологий. Выставка "Урал-Агро" за все годы проведения стала эффективной площадкой для демонстрации лучших образцов отечественного машиностроения. Для обмена опытом здесь встречаются производители и поставщики современной техники, оборудования, инновационных решений, а также руководители и специалисты сельхозпредприятий, фермеры, ученые и представители государственной власти из России и Беларуси", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

Она добавила, что потенциал демонстрируют и предприятия Свердловской области. Регион обладает широкими компетенциями в производстве упаковочного и прицепного оборудования, техники для переработки молока, производства хлебобулочных изделий, содержания птицы и крупного рогатого скота. Уральские компании поставляют технику и комплектующие для сельскохозяйственных организаций и фермеров, высокотехнологичное оборудование для предприятий пищевой отрасли.

По ее словам, надежным фундаментом для модернизации сельского хозяйства, повышения объемов и качества продукции является региональное законодательство. Так, в Свердловской области действует закон об обеспечении продовольственной безопасности. Сельхозпроизводителям предоставляется государственная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование казенного имущества региона, государственных гарантий. Для аграриев Свердловской области утвержден широкий перечень налоговых льгот. В частности, предприятия, занимающиеся производством, переработкой, хранением сельскохозяйственной продукции, освобождаются от уплаты налога на имущество организации. Одним из ключевых направлений государственной поддержки в регионе Бабушкина назвала предоставление субсидий сельхозпроизводителям. Так, в 2025 году помощь в приобретении техники и оборудования получили 146 получателей, из областного бюджета на эти цели было направлено 483 миллиона рублей.

"Существенная государственная поддержка, модернизация отрасли, внедрение новых технологий, научных разработок, современных методов землепользования позволяет Свердловской области обеспечивать уральцев качественными и полезными продуктами питания, прочно удерживать позиции в числе лидеров по производству молока, картофеля и яиц", – подчеркнула Бабушкина.