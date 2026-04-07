Европе хватит авиакеросина на два месяца, заявил эксперт

"В среднем запас керосина на территории стран ЕС поддерживался на уровне около 7 миллионов тонн, то есть менее чем на 2 месяца потребления при полном отсутствии поставок", - привел данные собеседник агентства.

"При этом в сфере потребления моторного топлива - и особенно авиакеросина - в Европе исторически очень низкая эластичность спроса по цене, то есть объем потребления меняется крайне незначительно, даже если рост цен составляет десятки процентов. Поэтому можно ожидать, что дефицит топлива спровоцирует значительный рост цен, но потребление вряд ли заметно сократится, а недостающие объемы будут скупаться на глобальном рынке, у условно "более бедных" стран", - считает эксперт.