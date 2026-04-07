Европе хватит авиакеросина на два месяца, заявил эксперт - РИА Новости, 07.04.2026
20:00 07.04.2026 (обновлено: 21:35 07.04.2026)
Европе хватит авиакеросина на два месяца, заявил эксперт

Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европе хватит авиационного керосина для снабжения перелетов максимум на 2 месяца, если поставки полностью прекратятся в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Нехватка авиакеросина, а также дизельного топлива уже коснулась Азии из-за конфликта на Ближнем Востоке, а в апреле или ближе к маю она дойдет и до Европы, заявил в начале апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
По словам Колобанова, потребление авиакеросина в ЕС в 2025 году составило около 48 миллионов тонн, при этом в течение года потребление неравномерное – максимальный спрос приходится на июль-август (в полтора раза выше, чем в зимние месяцы). Собственное производство керосина на территории ЕС составляет около 30 миллионов тонн, остальное импортируется, причем более половины объема из стран Ближнего Востока.
"В среднем запас керосина на территории стран ЕС поддерживался на уровне около 7 миллионов тонн, то есть менее чем на 2 месяца потребления при полном отсутствии поставок", - привел данные собеседник агентства.
По его мнению, эти цифры показывают, что ограничения поставок нефти и продуктов ее переработки из-за закрытия Ормузского пролива безусловно повлияют на физическую доступность топлива для авиаперевозок и автотранспорта.
"При этом в сфере потребления моторного топлива - и особенно авиакеросина - в Европе исторически очень низкая эластичность спроса по цене, то есть объем потребления меняется крайне незначительно, даже если рост цен составляет десятки процентов. Поэтому можно ожидать, что дефицит топлива спровоцирует значительный рост цен, но потребление вряд ли заметно сократится, а недостающие объемы будут скупаться на глобальном рынке, у условно "более бедных" стран", - считает эксперт.
ЭкономикаБлижний ВостокЕвропаАзияСергей КолобановФатих БирольЕвросоюзМеждународное энергетическое агентство
 
 
