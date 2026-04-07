В ЛНР при ударе БПЛА пострадали двое мужчин
16:28 07.04.2026 (обновлено: 16:40 07.04.2026)
В ЛНР при ударе БПЛА пострадали двое мужчин

В ЛНР при ударе БПЛА по автомобилю пострадали двое мужчин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в прифронтовом районе ЛНР, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Вражеские БПЛА продолжают "охоту" на гражданских. Сегодня днем два ударных дрона ВСУ прицельно ударили по движущимся гражданским автомобилям в прифронтовых районах Республики", - говорится в сообщении в Max.
Уточняется, что во время одного из ударов пострадали двое мужчин.
"На трассе за селом Варваровка Кременского муниципального округа в легковушке едва не погибли двое мужчин. Один из них получил серьезную минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. У второго - сотрясение. Оба доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что еще один случай произошел на трассе Лисичанск-Новодружеск. "Водитель чудом не пострадал, поврежден автомобиль", - уточнили в пресс-службе.
 
