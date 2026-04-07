Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:58 07.04.2026
"Арсенал" обыграл "Спортинг" благодаря голу в добавленное время

"Арсенал" обыграл "Спортинг" в матче ЛЧ благодаря голу в добавленное время

© Соцсети турнираАфиша первого четвертьфинала ЛЧ "Спортинг" - "Арсенал"
Афиша первого четвертьфинала ЛЧ Спортинг - Арсенал - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Соцсети турнира
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над португальским "Спортингом" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 1:0 в пользу "Арсенала". Мяч на 1-й добавленной ко второму тайму минуте забил Кай Хаверц.
Лига чемпионов УЕФА
07 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Спортинг
0 : 1
Арсенал
90‎’‎ • Кай Хаверц
(Габриэль Мартинелли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 65-й минуте полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди забил мяч в ворота "Спортинга", но гол был отменен из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).
Ответная встреча пройдет 15 марта в Лондоне. Победившая по сумме двух матчей команда в полуфинале Лиги чемпионов встретится с сильнейшим клубом из пары "Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Испания).
Афиша первого четвертьфинала ЛЧ Реал - Бавария - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Бавария" одолела "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Вчера, 23:56
 
ФутболСпортКай ХаверцАрсенал (Лондон)Спортинг (Лиссабон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Арсенал
    0
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Уралмаш
    69
    82
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    99
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    102
    88
  • Футбол
    Завершен
    Рексем
    Саутгемптон
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала