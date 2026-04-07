"Арсенал" обыграл "Спортинг" благодаря голу в добавленное время

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над португальским "Спортингом" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 1:0 в пользу "Арсенала". Мяч на 1-й добавленной ко второму тайму минуте забил Кай Хаверц.

На 65-й минуте полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди забил мяч в ворота "Спортинга", но гол был отменен из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).