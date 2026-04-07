Названы самые редкие алмазы в России
03:54 07.04.2026
Названы самые редкие алмазы в России

Цветные алмазы. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Самые редкие алмазы в Россия - это розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые кристаллы, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин.
"Самые редкие - алмазы фантазийных оттенков, прежде всего, розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые. Их возникновение связано с наличием азота, бора, других элементов или смещением кристаллической решетки алмаза", - ответил он на вопрос о том, алмазы какого цвета, являются самыми редкими в России.
Лишь один из 10 тысяч алмазов будет фантазийного оттенка, подчеркнул Желонкин.
При этом он отметил, что у каждого месторождения есть свои особенности. "Для архангельских алмазов, например, характерны мелкодисперсные включения - "облака", желто-зеленая флюоресценция, тогда как алмазам Якутии свойственна голубая флюоресценция", - добавил геолог компании.
По словам Желонкина, цвет алмаза зависит от наличия или отсутствия в его кристаллической решетке определенных химических элементов. Большинство ювелирных кристаллов бесцветны, это означает, что их оттенок варьируется от полностью прозрачного, или как их еще называют, белого, до слегка желтоватого, объяснил он.
