Названы самые редкие алмазы в России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Самые редкие алмазы в Россия - это розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые кристаллы, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин.

« "Самые редкие - алмазы фантазийных оттенков, прежде всего, розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые. Их возникновение связано с наличием азота, бора, других элементов или смещением кристаллической решетки алмаза", - ответил он на вопрос о том, алмазы какого цвета, являются самыми редкими в России.

Лишь один из 10 тысяч алмазов будет фантазийного оттенка, подчеркнул Желонкин.

При этом он отметил, что у каждого месторождения есть свои особенности. "Для архангельских алмазов, например, характерны мелкодисперсные включения - "облака", желто-зеленая флюоресценция, тогда как алмазам Якутии свойственна голубая флюоресценция", - добавил геолог компании.