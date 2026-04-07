Что не пропустить: яркие культурные события апреля

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Яркие культурные события апреля приближают весеннее тепло и насыщенные краски лета. На "Винзаводе" открывают новые имена художников и представляют "100 обложек" свежих бестселлеров, на ВДНХ разворачивается речной круиз саратовцев и творческие дебюты "Каскада", а в Суздале тем временем ищут любовь и смотрят в цифровое будущее. О самых интересных выставках, спектаклях и кино — в материале РИА Новости.
Ярмарка новых имен ВИН-ВИН и "100 обложек" "Яндекс Книг"
В этом году знаменитый маркет (4-5 апреля) преобразуется в более зрелый ярмарочный формат. Проект продолжит выявлять новые имена и поддерживать художников на раннем этапе карьеры. Сателлит ярмарки — большой проект "Яндекс Книг": выставка серии "100 обложек" (она пройдет по соседству — в "Бродильном цехе" с 3 по 19 апреля). Авторы смотрят на современные бестселлеры как на будущую классику и создают для них новые обложки: 100 дизайнеров, 100 взглядов на книги, 100 историй. Вход на выставку свободный.
Выставка художницы-иконописца Юлии Рейтлингер, сестры Иоанны (1898-1988 годы), открывает забытое имя яркой представительницы парижской школы иконописи. После обучения в Обществе поощрения художников в Петербурге она посещала лекции на Семинариуме Николая Кондакова в Праге в эмиграции в 1920-х, частные уроки у иконописцев-старообрядцев. А еще — занятия в Ателье Мориса Дени в Париже, основателя группы художников "Наби", которого Юлия считала своим учителем в живописи. Экспозиция знакомит с основными фактами из жизни сестры Иоанны и значительным числом неизвестных ранее произведений книжной графики, рисунков, иконописи, в том числе из собрания Музея древнерусской культуры и искусства Андрея Рублева и 17 частных коллекций.
Параллельная программа на выставке "Индия. Ткань времени"
В рамках международного проекта, объединяющего Национальный музей ремесел в Дели и российские коллекции, представлено более 300 образцов тканей и костюмов, каждый месяц проходят мастерские. Четвертого апреля состоится мастерская, которая будет посвящена ремонту одежды, там рассмотрят пятно не как проблему, а как возможность для творчества. Художница Нина Вересова научит находить потенциал для кастомизации в дефектах.
Кроме того, по выставке регулярно проходят экскурсии, где можно узнать, что появилось в одежде благодаря индийским мастерам и чем привлекает эта восточная страна современных дизайнеров. А 10 апреля в царском Таврическом зале Большого дворца гостей ждет концерт эмбиент-проекта "Заиндивели", который объединит индийскую традицию с электронным звучанием.
"Люди как люди. Любят деньги". Деньги в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"
Музей нумизматики предоставил золотые слитки времен нэпа и древнеримские монеты (всего около 40 уникальных экспонатов) Историческому музею для выставки о культовом романе Михаила Булгакова. Центральное место заняли 30 серебряных тетрадрахм из финикийского города Тира (II-I века до нашей эры). Именно эти монеты, отчеканенные в древности и ходившие в Иудее во времена Понтия Пилата, считаются теми самыми "тридцатью сребрениками", которые получил Иуда. В числе предметов также можно увидеть редчайшие золотые расчетные слитки 1925 года, античные золотые монеты ауреусы времен императора Октавиана Августа и Тиберия. Выставка показывает деньги не только как платежное средство, но и как "зеркало нравов эпохи и времени".
"ПроПОРЦИИ любви" и выставка "Березового промпта"
Галерея "Ларец" и выставочная платформа "Коллайдер", Суздаль
Творческое сообщество МИРА строит в Суздале необыкновенные музеи современного искусства, преобразуя старые дома в модные точки притяжения для жителей и туристов. В экспериментальной избе "Ларец" тут говорят о любви: ее язык у каждого свой, а формула и пропорции — индивидуальны. В экспозиции представлены работы Ольги Федоровой, Залины Кантемировой, Люси Соловьевой, Алексея Неретина, Марка Малютина и других художников разных поколений.
Рядом, в "Коллайдере", разместились евангелисты нейросетей из "Березового промпта". В арт-пространстве проводят эксперименты по разгону изобразительных частиц, а сама выставочная платформа представляет собой деревянный дом начала ХХ века, превращенный в цифровой колодец. В экспозиции "У реки два берега" 12 художников исследуют тему дуализма, что для Суздаля особенно интересно: тут рядом сосуществуют старое и новое, сакральное и повседневное, тишина и современная оптика. Важно, что авторы не делят мир на черное и белое, а показывают серую зону "между", где и появляются энергия, выбор и настоящее чувство.
"Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х"
В апреле в рамках параллельной программы выставки "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х" пройдут лекции о связи символизма и соцреализма, роли Волги в культуре и искусстве, а также о наследии Серебряного века в киноавангарде и творческом объединении "Фабрика эксцентрического актера".
Пятого апреля состоится лекция кандидата искусствоведения Надежды Плунгян о трансформации идеи синтеза искусств, изобретенной в 1907 году, — почему символисты-живописцы находились у советской власти на особом счету и как их стиль пересекался с политическим заказом на парадную картину. Затем 11 апреля поэт и художник Евгений Стрелков поделится секретами реки Волги и расскажет о людях, которые посвятили жизнь ее исследованию. Лектор представит редкие материалы XVIII — XIX веков: описания путешествий, натурфилософские трактаты, мемуары, поэтические сборники и естественно-научные статьи о главной русской реке. А 18 апреля кандидат искусствоведения Евгений Марголит расскажет о связи Серебряного века с киноавангардом на примере творчества Григория Козинцева.
Итоговая выставка Всероссийского открытого конкурса детского рисунка "Дом, искусство и семья — так расту сегодня я!"
Выставка, организованная Школой искусств Kidsarts, соберет в Музее Москвы лучшие детские работы в номинациях: живопись и графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура и мультижанровые проекты. Работы юных творцов оценят ведущие эксперты и представители приемных комиссий художественно-графического факультета МПГУ, РГХПУ имени С. Г. Строганова, Музея и мастерской скульптора А. Н. Бурганова, МАРХИ. Конкурс проходит открыто для всех желающих в возрасте от пяти до 17 лет. Участие для детей и посещение выставки — бесплатные.
Конференция профориентации подростков в сфере креативных индустрий и культуры
Проектная школа "Каскад" и Музей Москвы проводят уже вторую конференцию профориентации подростков в сфере креативных индустрий и культуры. Эксперты расскажут о начале карьеры: бесплатных стажировках, резиденциях, работе в коммуникационных агентствах и на фестивалях, в медиа и корпорациях. Обсудят, как подросток может быть полезен, к примеру, в современном театре. Расскажут о профессиях, которые можно получить в колледжах, а также о практике и прикладных форматах, объяснят, как написать свой проект, найти для него финансирование и сочинить резюме.
Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК
В этом году зрителей ждут несколько российских и иностранных премьер: новая работа американского документалиста Йена Чейни "Наблюдатель" о том, как находить красоту в простых вещах; итало-швейцарская картина "Больше неба" о путях развития ИИ; норвежская лента "Прерванная юность" Осе Свенхейма Дривенеса о современных подростках и другие. Шестой фестиваль завершится в День космонавтики премьерой фильма Валерии Семенчуковой "Служба Солнца" — масштабного исследования главной звезды от истории советских наблюдений до строительства в Бурятии одного из крупнейших в мире гелиогеофизических комплексов.
Знаковый спектакль для "Шалома", который объединит всемирно известный сюжет, пространство памяти и игру аллюзий. Режиссер-постановщик, неоднократный лауреат "Золотой маски" Яна Тумина выступит и как художник. Сцена станет местом, где оживут образы прошлого, а театр в спектакле будет действующим лицом. Это название имеет особое значение: в 1935 году в ГОСЕТе, творческим наследником которого стал театр "Шалом", прошла премьера "Лира". В нем главную роль сыграл Соломон Михоэлс, ему и посвящена новая постановка.
Иммерсивное шоу "Ромео и Джульетта. Любовь вне времени"
Последняя возможность оказаться внутри самой пронзительной истории о любви — иммерсивное шоу "Ромео и Джульетта. Любовь вне времени" завершает сезон. Здесь нет привычной сцены: зритель оказывается прямо в центре событий. Свободное перемещение по лабиринтам "Особняка" позволяет выбирать, за кем из героев идти. В иммерсивном театре невозможно увидеть все за один раз. Следуя за разными персонажами, зритель при каждом новом визите открывает неизвестные ранее детали и сцены, оставшиеся за кадром. Эстетика шоу отсылает к стилю 90-х — эпохе свободы и бунтарства, которая задает энергичный ритм и делает сюжет созвучным современности. Драматическая игра, хореография и пластический театр превращают бессмертную историю в личный, почти интимный опыт.
Перформативный концерт поэта и актера Родиона Прилепина
Театр Труда
9 апреля в 20:00
Премьера концерта Родиона Прилепина — автора множества ярких музыкальных проектов. Он был победителем Всероссийского поэтического слэма — 2022, полуфиналистом Всемирного слэма в Париже (2023 год). Прилепин принимал участие в проектах Театра.Doc, Театра Труда, Мастерской Брусникина и других. На концертах Родиона — искренность в самых причудливых аудиовизуальных формах.
Андрей Чубченко в роли Нила Дудукина и Полина Долинская в роли Нины Коринкиной в сцене из спектакля "Без вины виноватые" на Исторической сцене Малого театра в Москве
На сцене Малого театра идет одна из главных пьес Александра Островского — "Без вины виноватые", в которой особое внимание уделяется теме театра и жизни актеров. Режиссера Владимира Бейлиса вдохновил на постановку еще сам Юрий Соломин.
Владимир Дубровский в роли Шмаги и Лидия Вележева в роли известной провинциальной актрисы Елены Кручининой в сцене из спектакля "Без вины виноватые" режиссера Владимира Бейлиса на Исторической сцене Малого театра в Москве
"У нас была идея повторить сюжет Островского — пригласить известную актрису из другого театра на главную роль, чтобы возникла сама атмосфера произведения, — рассказывает режиссер-постановщик Владимир Бейлис. — В спектакле образ Кручининой создает ведущая артистка Театра имени Вахтангова, народная артистка России Лидия Вележева. Театр — это магнит, который всех притягивает, и место, где разворачиваются события. В современном мире по-прежнему есть место историям о любви, ревности и соперничестве".
Режиссер Анна Потебня (номинант на "Золотую маску", выпускница Мастерской Юрия Бутусова) превращает школьный урок литературы в динамичный стендап о природе стихосложения. Вместе с поэтом и учителем Егором Зайцевым зрители пройдут путь от Пушкина до Пригова и обратно, чтобы понять, где кончается чувство и начинается искусство. А еще — как отличить плагиат от плагиарта и почему стих дышит, где хочет.
Новый спектакль легендарного петербургского "Театрального проекта 27", создавшего такие известные постановки, как "Жирная Люба" и "Тоня Глиммердал", вырос из эскиза, подготовленного в рамках Лаборатории Большого детского фестиваля (БДФ) в октябре 2025 года.
