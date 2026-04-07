США и Израиль атаковали аэропорт в Иране - РИА Новости, 07.04.2026
10:52 07.04.2026
США и Израиль атаковали аэропорт в Иране

Mehr: аэропорт на западе Ирана подвергся атаке США и Израиля

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Аэропорт на западе Ирана был атакован США и Израилем, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Несколькими минутами ранее аэропорт Хорремабада (в провинции Лурестан - ред.) подвергся атаке с воздуха американо-израильского противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, иранский Красный полумесяц заявил, что во вторник атакам США и Израиля подверглись несколько городов. Уточняется, что в провинции Западный Азербайджан - города Урмие и Хой, в провинции Альборз - города Кередж и округ Савуджбулак, в провинции Фарс - город Шираз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
