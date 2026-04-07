США и Израиль атаковали аэропорт в Иране

ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Аэропорт на западе Ирана был атакован США и Израилем, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Несколькими минутами ранее аэропорт Хорремабада (в провинции Лурестан - ред.) подвергся атаке с воздуха американо-израильского противника", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.