Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, изучат целесообразность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения и преступной деятельности, сообщает газета Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, изучат целесообразность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения и преступной деятельности, сообщает газета Hindu

"В служебном сообщении от 26 марта, направленном из штаб-квартиры пограничных силы безопасности во все полевые подразделения, дислоцированные вдоль границы с Бангладеш , говорится, что… необходимо изучить и оценить с оперативной точки зрения целесообразность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы) на уязвимых речных участках границы", - сообщает издание, ссылаясь на служебное распоряжение пограничных сил.

В документе отмечается, что использование рептилий осуществляется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

Согласно ежегодному отчету министерства внутренних дел Индии за 2024–2025 годы, граница с Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом — через холмы, реки и долины. С целью предотвращения нелегальной миграции и противоправной деятельности правительство Индии решило усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений.

Однако остается ряд проблемных факторов — таких как наличие речных и низменных участков местности, близость населенных пунктов к границе, незавершенные процедуры отчуждения земельных участков, а также протесты со стороны местного населения приграничных районов, говорится в отчете.