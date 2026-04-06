Рейтинг@Mail.ru
Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 06.04.2026 (обновлено: 15:06 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/zmei-2085448266.html
Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ
Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ - РИА Новости, 06.04.2026
Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ
Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, изучат целесообразность использования змей и крокодилов в приграничных... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:20:00+03:00
2026-04-06T15:06:00+03:00
в мире
индия
пакистан
бангладеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085456820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e23bf109a7ae4aa6ab864a31e9c6b51.jpg
индия
пакистан
бангладеш
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085456820_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ebf51914ea0dafee4c9861c4974c1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, бангладеш
В мире, Индия, Пакистан, Бангладеш
Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ

Hindu: Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ

© AP Photo / Anupam Nath — Сотрудницы Пограничных сил безопасности Индии на границе с Бангладешем
Сотрудницы Пограничных сил безопасности Индии на границе с Бангладешем - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© AP Photo / Anupam Nath
Сотрудницы Пограничных сил безопасности Индии на границе с Бангладешем
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, изучат целесообразность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения и преступной деятельности, сообщает газета Hindu.
"В служебном сообщении от 26 марта, направленном из штаб-квартиры пограничных силы безопасности во все полевые подразделения, дислоцированные вдоль границы с Бангладеш, говорится, что… необходимо изучить и оценить с оперативной точки зрения целесообразность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы) на уязвимых речных участках границы", - сообщает издание, ссылаясь на служебное распоряжение пограничных сил.
Змея - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
13 марта, 01:43
В документе отмечается, что использование рептилий осуществляется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.
Согласно ежегодному отчету министерства внутренних дел Индии за 2024–2025 годы, граница с Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом — через холмы, реки и долины. С целью предотвращения нелегальной миграции и противоправной деятельности правительство Индии решило усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений.
Однако остается ряд проблемных факторов — таких как наличие речных и низменных участков местности, близость населенных пунктов к границе, незавершенные процедуры отчуждения земельных участков, а также протесты со стороны местного населения приграничных районов, говорится в отчете.
Как отметил в беседе с изданием анонимный сотрудник службы безопасности, указания касательно рептилий еще не были реализованы, однако уже возникает вопрос, как именно приобретать этих рептилий и какое влияние их использование может оказать на местное население, проживающее вдоль речных участков границы.
Головы крокодилов, изъятые сотрудниками таможни у россиянина, прибывшего из Таиланда - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
23 марта, 11:32
 
В миреИндияПакистанБангладеш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала