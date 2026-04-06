Зеленский устроил истерику после российских ударов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к западным партнерам после российских ударов, об этом он написал в Telegram-канале.
"Ночью ВС России атаковали Одессу ударными дронами. Были удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. В общей сложности за ночь выпустили более 140 ударных дронов", — утверждает глава киевского режима.
Также Зеленский вновь обратился к западным странам за помощью.
"Сейчас всем партнерам необходимо вместе усиливать защиту неба. <…> Это ежедневная работа всех, а не только Украины", — заявил он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.