Долги россиян впервые достигли 45 триллионов рублей

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.

Такой показатель приведен по состоянию на 1 января 2026 года.

Кредиты и займы за квартал выросли на 2,2% или на 988 миллиардов рублей.

В структуре показателя почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты – 21,7 триллиона рублей. Почти треть (29,7%) пришлась на потребительские ссуды – 13,4 триллиона рублей. Заметную долю (6,8%) заняли автокредиты – 3 триллиона рублей.