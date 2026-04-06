Защита выжившего Пичугина просит оправдать его по одной из двух статей

УЛАН-УДЭ, 6 апр - РИА Новости. Защита выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина просит суд оправдать его по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Аштуев.
«
"По части 5 статьи 327 ("использование заведомо ложного документа" - ред.) мы согласны с квалификацией действий Михаила, а по части 3 статьи 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" - ред.) мы просим оправдать. Поскольку считаем, что в действиях Михаила усматривается невиновность в причинении вреда, то есть он не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своих близких родственников", - сказал агентству адвокат Пичугина.
В понедельник в Октябрьском районном суде Улан-Удэ проходит очередное заседание по делу выжившего после двух месяцев дрейфа Михаила Пичугина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В ходе прений обвинитель попросил суд приговорить Пичугина к 3 годам колонии-поселения и штрафа в 50 тысяч рублей.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.