Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/zaschita-2085402457.html
Защита выжившего Пичугина просит оправдать его по одной из двух статей
Защита выжившего Пичугина просит оправдать его по одной из двух статей
2026-04-06T11:21:00+03:00
происшествия
охотское море
россия
улан-удэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996682956_0:65:702:460_1920x0_80_0_0_350bba6df1735b16ec44753bf5dd2dec.jpg
https://ria.ru/20260406/pichugin-2085399902.html
охотское море
россия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996682956_0:0:630:472_1920x0_80_0_0_ff14d660bb95eb162959d6b32a9aca6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМихаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море
Михаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 6 апр - РИА Новости. Защита выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина просит суд оправдать его по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Аштуев.
«
"По части 5 статьи 327 ("использование заведомо ложного документа" - ред.) мы согласны с квалификацией действий Михаила, а по части 3 статьи 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" - ред.) мы просим оправдать. Поскольку считаем, что в действиях Михаила усматривается невиновность в причинении вреда, то есть он не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своих близких родственников", - сказал агентству адвокат Пичугина.
В понедельник в Октябрьском районном суде Улан-Удэ проходит очередное заседание по делу выжившего после двух месяцев дрейфа Михаила Пичугина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В ходе прений обвинитель попросил суд приговорить Пичугина к 3 годам колонии-поселения и штрафа в 50 тысяч рублей.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.
Михаил Пичугин в суде
Суд 14 апреля огласит приговор выжившему в Охотском море Пичугину
Вчера, 11:08
 
ПроисшествияОхотское мореРоссияУлан-Удэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала