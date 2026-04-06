Путин дал поручения по улучшению сферы медицины и культуры

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил добавить функцию отложенной записи к врачу на "Госуслугах", сообщила пресс-служба Кремля.

Эта опция будет доступна при отсутствии свободных интервалов. При этом пациентам автоматически предложат посетить другие медучреждения.

Президент также отметил, что на портале следует отображать уровень удовлетворенности качеством медпомощи.

Другие поручения

Достроить объекты здравоохранения с нарушенными сроками сдачи.

Повысить доступность детской стоматологии, создать для этого дорожную карту.

Внедрить технологии ИИ во врачебную практику, помочь медикам освоить навыки работы с ними.

Усилить контроль за рецептами на льготные препараты, поставленные на отсроченное обеспечение в аптеках.

Улучшить механизмы правовой защиты медработников.

Утвердить план восстановления объектов культурного наследия в 2027-2030 годах.

Создать единые подходы к дизайн-кодам в регионах, входящих в "Золотое кольцо".