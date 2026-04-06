Захарова назвала атаку Киева на объекты КТК терроризмом чистой воды

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что атака Киева на объекты КТК являются терроризмом чистой воды.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник киевский режим атаковал ударными БПЛА объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, стремясь дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.