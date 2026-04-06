В Германии забыли уроки истории, заявила Захарова

Портал немецкой газеты Frankfurter Rundschau сообщил ранее, что ФРГ ужесточила правила выезда для мужчин призывного возраста: вступившие в силу с 2026 года изменения закона о воинской обязанности теперь обязывают мужчин в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение на выезд за границу более чем на три месяца. После вызванного этим сообщением общественного резонанса агентство DPA со ссылкой на представителя германского минобороны сообщило, что выезжать пока можно будет без разрешения бундесвера, но лишь до тех пор, пока военная служба в стране остается добровольной.