В Москве пройдет выставка "Особая миссия. В космос русской души"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выставка "Особая миссия. В космос русской души" пройдет в Российской академии художеств, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.
Совместный проект Российской академии художеств, Российского фонда мира, госкорпорации "Роскосмос", Фонда развития искусства и фотографии имени Петра Барышникова проходит в рамках Международного фестиваля искусств "В космос русской души", приуроченного к 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 65-летию основания Российского фонда мира, и впервые проходит в Неделю космоса.
"С 7 апреля по 10 мая 2026 года в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели будет проходить выставка "Особая миссия. В космос русской души"", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в экспозиции представлено 108 работ – столько минут длился первый полет человека в космос. "Ядро" выставки составляют 12 фотографий, которые с 2023 по 2024 годы совершили путешествие на борт Международной космической станции, став частью первой в истории орбитальной фотовыставки.
"Работы, вернувшиеся на Землю на корабле "Союз МС-25", впервые предстанут перед широкой публикой", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что куратором орбитальной и земной экспозиции выступил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Кроме того, работы, облетевшие космос, дополнят снимки расширенной коллекции произведений Владимира Копылова, Епископа Панкратия, Александра Львова, Елены Майоровой, группы "АирПано", Вадима Гиппенрейтера и многих других.
В программу Международного фестиваля искусств "В космос русской души" входят выставки, поэтические вечера и философские встречи на ключевых культурных площадках Москвы, Саранска, а также Парижа. Мероприятия проходят при поддержке Российского военно-исторического общества, Творческого союза художников России, Киноконцерна "Мосфильм", Галереи классической фотографии, Союза писателей России.
