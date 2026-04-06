Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:25 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/vystavka-2085462659.html
В Москве пройдет выставка "Особая миссия. В космос русской души"
В Москве пройдет выставка "Особая миссия. В космос русской души"
Выставка "Особая миссия. В космос русской души" пройдет в Российской академии художеств, сообщили в пресс-службе министерства культуры России. РИА Новости, 06.04.2026
культура
россия
земля
москва
юрий гагарин (космонавт)
зураб церетели
олег кононенко
российская академия художеств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937328926_0:190:3000:1878_1920x0_80_0_0_f9d762577e1babe27989156dfa994c12.jpg
https://ria.ru/20260406/istorik-2085361954.html
https://ria.ru/20260406/gagarin-2085397678.html
https://ria.ru/20260406/kosmos-2085389096.html
россия
земля
москва
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937328926_224:0:2905:2011_1920x0_80_0_0_d0de3d5a6410771d1fdc282418c8b17b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкЛётчик-космонавт Юрий Гагарин в своём рабочем кабинете
Лётчик-космонавт Юрий Гагарин в своём рабочем кабинете
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
Лётчик-космонавт Юрий Гагарин в своём рабочем кабинете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выставка "Особая миссия. В космос русской души" пройдет в Российской академии художеств, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.
Совместный проект Российской академии художеств, Российского фонда мира, госкорпорации "Роскосмос", Фонда развития искусства и фотографии имени Петра Барышникова проходит в рамках Международного фестиваля искусств "В космос русской души", приуроченного к 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 65-летию основания Российского фонда мира, и впервые проходит в Неделю космоса.
"С 7 апреля по 10 мая 2026 года в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели будет проходить выставка "Особая миссия. В космос русской души"", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в экспозиции представлено 108 работ – столько минут длился первый полет человека в космос. "Ядро" выставки составляют 12 фотографий, которые с 2023 по 2024 годы совершили путешествие на борт Международной космической станции, став частью первой в истории орбитальной фотовыставки.
"Работы, вернувшиеся на Землю на корабле "Союз МС-25", впервые предстанут перед широкой публикой", - подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что куратором орбитальной и земной экспозиции выступил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Кроме того, работы, облетевшие космос, дополнят снимки расширенной коллекции произведений Владимира Копылова, Епископа Панкратия, Александра Львова, Елены Майоровой, группы "АирПано", Вадима Гиппенрейтера и многих других.
В программу Международного фестиваля искусств "В космос русской души" входят выставки, поэтические вечера и философские встречи на ключевых культурных площадках Москвы, Саранска, а также Парижа. Мероприятия проходят при поддержке Российского военно-исторического общества, Творческого союза художников России, Киноконцерна "Мосфильм", Галереи классической фотографии, Союза писателей России.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала