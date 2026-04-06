Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 110 беспилотниками - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 06.04.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 110 беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 110 беспилотниками - РИА Новости, 06.04.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 110 беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 110 беспилотниками территорию Белгородской области, один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T11:29:00+03:00
2026-04-06T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_0:182:3071:1909_1920x0_80_0_0_fd8874ef27b97688d8df02509c115a96.jpg
https://ria.ru/20260406/vsu-2085363830.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_e38661f34ef3524d941a049a8af5bce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 110 беспилотниками

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более 110 дронами за сутки

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 110 беспилотниками территорию Белгородской области, один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Один человек погиб, еще один ранен. Зафиксированы атаки 112 БПЛА, из них 64 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 6 частных домовладениях, на коммерческом объекте, двух предприятиях, объекте инфраструктуры и 7 транспортных средствах.
«

"В Борисовском округе село Берёзовка подверглось атакам 4 беспилотников. В результате удара дрона погиб мужчина… В Грайворонском округе … совершены атаки 18 беспилотников, 7 из которых сбиты. Одному мужчине, пострадавшему в результате атаки дрона на бронированный микроавтобус утром 5 апреля в селе Замостье, после полного обследования в городской больнице №2 г. Белгорода исключили предварительный диагноз "баротравма"... Сегодня утром в селе Ивановская Лисица от удара дрона ранен мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Белгород и Белгородский округ атакованы 19 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты, по Краснояружскому и Ракитянскому округам произведены атаки 35 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Алексеевским, Валуйским, Волоконовским и Красногвардейским округами подавлены и сбиты 5 БПЛА, по Шебекинскому округе нанесены удары 31 беспилотника, 23 из которых сбиты и подавлены.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала