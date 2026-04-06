ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 110 беспилотниками

БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 110 беспилотниками территорию Белгородской области, один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в 11 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Один человек погиб, еще один ранен. Зафиксированы атаки 112 БПЛА, из них 64 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 6 частных домовладениях, на коммерческом объекте, двух предприятиях, объекте инфраструктуры и 7 транспортных средствах.
"В Борисовском округе село Берёзовка подверглось атакам 4 беспилотников. В результате удара дрона погиб мужчина… В Грайворонском округе … совершены атаки 18 беспилотников, 7 из которых сбиты. Одному мужчине, пострадавшему в результате атаки дрона на бронированный микроавтобус утром 5 апреля в селе Замостье, после полного обследования в городской больнице №2 г. Белгорода исключили предварительный диагноз "баротравма"... Сегодня утром в селе Ивановская Лисица от удара дрона ранен мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород и Белгородский округ атакованы 19 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты, по Краснояружскому и Ракитянскому округам произведены атаки 35 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Алексеевским, Валуйским, Волоконовским и Красногвардейским округами подавлены и сбиты 5 БПЛА, по Шебекинскому округе нанесены удары 31 беспилотника, 23 из которых сбиты и подавлены.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.