ВС России уничтожили более 15 орудий полевой артиллерии ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 15 орудий полевой артиллерии ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник расчета ударных БПЛА с позывным "Гроза".

По его словам, артиллерию противника выявляют с помощью разведывательных дронов и информации, поступающей от военнослужащих с линии боевого соприкосновения. После получения целей расчеты стараются максимально быстро наносить удары, отметил он.