В "Динамо" извинились перед болельщиками за плохие результаты в сезоне
Президент московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Воронин заявил, что команда нацелена на омоложение состава.
Президент ХК "Динамо" Воронин заявил, что клуб возьмет курс на омоложение
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Воронин заявил, что команда нацелена на омоложение состава.
"Бело-голубые" проиграли минскому "Динамо
" в четырех матчах серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
и завершили свое участие в сезоне-2025/26.

"Нежелания бороться за Кубок Гагарина у команды не было. Мы хотим поблагодарить наших болельщиков. Посещаемость нашего стадиона была более 7,5 тысяч в среднем. Мы приносим им некоторые извинения за то, что мы не достигли тех ожиданий, которые были. Сейчас ставится вопрос о формировании команды на следующий сезон. Мы нацелены на омоложение команды, как это было четыре года назад", - заявил Воронин на пресс-конференции по итогам сезона.
По ходу регулярного чемпионата московская команда расторгла контракт с Алексеем Кудашовым
и назначила на пост главного тренера Вячеслава Козлова
, который ранее был ассистентом Кудашова.
"Ситуация сложилась для нас сложно. По ходу сезона мы были вынуждены поменять главного тренера. Причина этого - те ротации, спады и падения команды, которые были как в начале сезона, так и в середине, а также ротация игроков. Чехарда, которая произошла в клубе, привела к таким результатам", - добавил президент столичного клуба.
По итогам регулярного чемпионата московское "Динамо" заняло седьмое место в таблице Западной конференции.