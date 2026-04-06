Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал причины кризиса в Евросоюзе - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/volodin-2085374318.html
Володин назвал причины кризиса в Евросоюзе
Европейский союз допустил ряд ошибок, отказавшись от дешевых российских энергоресурсов и сделав ставку на дестабилизацию Украины, что привело к наступлению... РИА Новости, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_42588ac4c96f6a39c5f84cff31300e93.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_057b35c5c5910e6fb83fd332c5fb0b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Украина, Европа, США, Вячеслав Володин, Евросоюз, Госдума РФ, НАТО
Володин назвал причины кризиса в Евросоюзе

Володин: в ЕС наступил кризис из-за отказа от российских энергоресурсов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европейский союз допустил ряд ошибок, отказавшись от дешевых российских энергоресурсов и сделав ставку на дестабилизацию Украины, что привело к наступлению периода кризиса в объединении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что любое межгосударственное образование проходит стадии становления, расцвета, вызовов и проблем, побед и развала.
"Можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
По его словам, при создании ЕС ведущие страны Европы и США хотели взять под тотальный контроль - лишить независимости - государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР. Володин добавил, что это делалось Западом для достижения политических и экономических целей, в частности для Германии, Франции и Италии это был выход на новые рынки сбыта и получение трудовых ресурсов. По его словам, вложения, которые делали эти страны, субсидируя ЕС, "возвращались им с лихвой".
"С годами та же Франция стала от участия в Евросоюзе скорее терять, чем приобретать, - разница в 2024 году составила - 4,8 млрд евро. ФРГ балансировала свою экономику через дешевые российские энергоресурсы. За счет этого финансировала ЕС. Сегодня у нее - 13,1 млрд евро. Граждане Англии раньше всех поняли, что от членства в ЕС у них сплошные убытки, потребовали выхода из Евросоюза", - написал Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация в ЕС стала меняться в худшую сторону, поэтому для решения накопившихся внутренних проблем Евросоюзу "понадобилась Украина", обладающая природными богатствами, обширным рынком сбыта и дешевыми трудовыми ресурсами, "но также, безусловно, и в целях расширения геополитического влияния, открывающего продвижение НАТО на восток".
Как отметил Володин, участие ЕС в "кровавом перевороте" на Украине и последующее вооружение неонацистского режима, включая поставки боеприпасов, нанесли тяжелый удар по экономике самих европейских стран. Чтобы компенсировать его, страны ЕС пошли на откровенное воровство российских зарубежных активов, однако это "не спасло их положение", добавил парламентарий.
Среди других ошибок руководства ЕС политик назвал отказ от дешевой российской энергии, сделавший европейскую экономику практически неконкурентоспособной. По его словам, стоимость энергоресурсов в Европе выросла в 1,5 раза в марте по сравнению с февралем.
"Война на Ближнем Востоке увеличила и обострила проблемы в сфере газоснабжения и поставок нефти, показав, насколько ЕС уязвим, а политика его чревата для многих стран-участниц. Совершенно очевидно также, что Евросоюз для США стал затратной обузой. Теперь он для них в первую очередь рынок сбыта дорогого сланцевого газа", - отметил Володин.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала