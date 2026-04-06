© AP Photo / Olivier Matthys Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Европейский союз допустил ряд ошибок, отказавшись от дешевых российских энергоресурсов и сделав ставку на дестабилизацию Украины, что привело к наступлению периода кризиса в объединении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что любое межгосударственное образование проходит стадии становления, расцвета, вызовов и проблем, побед и развала.

"Можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе", - написал Володин в своем канале на платформе Мах

Франции и По его словам, при создании ЕС ведущие страны Европы США хотели взять под тотальный контроль - лишить независимости - государства Восточной Европы , ставшие самостоятельными после распада СССР . Володин добавил, что это делалось Западом для достижения политических и экономических целей, в частности для Германии Италии это был выход на новые рынки сбыта и получение трудовых ресурсов. По его словам, вложения, которые делали эти страны, субсидируя ЕС, "возвращались им с лихвой".

"С годами та же Франция стала от участия в Евросоюзе скорее терять, чем приобретать, - разница в 2024 году составила - 4,8 млрд евро. ФРГ балансировала свою экономику через дешевые российские энергоресурсы. За счет этого финансировала ЕС. Сегодня у нее - 13,1 млрд евро. Граждане Англии раньше всех поняли, что от членства в ЕС у них сплошные убытки, потребовали выхода из Евросоюза", - написал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация в ЕС стала меняться в худшую сторону, поэтому для решения накопившихся внутренних проблем Евросоюзу "понадобилась Украина", обладающая природными богатствами, обширным рынком сбыта и дешевыми трудовыми ресурсами, "но также, безусловно, и в целях расширения геополитического влияния, открывающего продвижение НАТО на восток".

Как отметил Володин, участие ЕС в "кровавом перевороте" на Украине и последующее вооружение неонацистского режима, включая поставки боеприпасов, нанесли тяжелый удар по экономике самих европейских стран. Чтобы компенсировать его, страны ЕС пошли на откровенное воровство российских зарубежных активов, однако это "не спасло их положение", добавил парламентарий.

Среди других ошибок руководства ЕС политик назвал отказ от дешевой российской энергии, сделавший европейскую экономику практически неконкурентоспособной. По его словам, стоимость энергоресурсов в Европе выросла в 1,5 раза в марте по сравнению с февралем.