Мощное возвращение России! Наши разнесли всех на "Кубке мира" в Италии

Российские спортсмены продолжают громко заявлять о себе после возвращения на международные соревнования с флагом и гимном. На этот раз успеха добились юные волейболистки, покорившие престижный турнир в Италии.

Как шел процесс

Пока некоторые международные спортивные федерации продолжают игнорировать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не допускают россиян ни в каком формате, Европейская конфедерация волейбола (CEV) в марте разрешила юниорам из России соревноваться без ограничений. Такое распоряжение последовало за решением Международной федерации волейбола (FIVB), принятым в декабре.

Первым международным турниром после возвращения стал Cornacchia World Cup, проходивший в итальянском Порденоне с 3 по 6 апреля. Соревнования проводятся с 1983 года и считаются одними из самых конкурентных в Европе. Турнир называют неофициальным Кубком мира, и российские юниорки впервые выступили на подобных соревнованиях.

« "Мы проделали большую работу, чтобы российские девушки смогли выступить на турнире в Италии, — говорил перед стартом турнира президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. — Благодарим итальянских коллег за приглашение – эти соревнования станут для наших игроков дебютными на международной арене, так как в силу юного возраста у них не было возможности попробовать силы в борьбе с представительницами других стран. Теперь же у них появился шанс окунуться в атмосферу мирового волейбола самого высокого уровня. И мы, безусловно, желаем девушкам удачи".

На соревнованиях были также представлены команды из Румынии, Италии, Испании, Португалии, Канады, Индии, Венгрии, Австрии, Люксембурга, Бразилии и Германии.

« "Возвращаться на международные турниры волнительно, особенно учитывая, что прошел достаточно большой срок, — отметил тренер сборной России среди девушек до 17 лет Александр Кариков. — Нашим последним крупным стартом был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Мы покинули мировую площадку в статусе сильнейшей команды планеты, поэтому и выйти на нее обязаны достойно".

Полная доминация

И команда вернулась более чем достойно. В групповом этапе россиянки не ощутили сопротивления, выиграв три матча из трех и не отдав ни одного сета. В первой игре самыми результативными на площадке стали доигровщицы Марина Кузьмина и Наталья Скумбина, во втором матче выделились Мария Макрогузова, Мария Муравьева, Анастасия Зарубина и та же Скумбина. В заключительной встрече группового этапа лидерство по набранным очкам вновь забрала Кузьмина.

В плей-офф сборная так же всухую обыграла "Сан Вендемиано" в 1/8 финала, "Мадейру А" в четвертьфинале и "Вербанд Берлин" в полуфинале.

Немецкая команда оказала россиянкам самое серьезное сопротивление, сумев навязать борьбу в первой половине сетов. Однако российские девушки вовремя "включали" следующую скорость. Результат — всего одна ошибка на подаче и две — в атаке за весь матч.

В финальном матче российские девушки встретились с итальянками из "Арджентарио". На этот раз выиграть нужно было три партии — все матчи турнира, кроме финала, игрались до двух сетов. Наша сборная справилась без проблем — 25:6, 25:12, 25:7.