Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волейбол
 
17:25 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/voleybol-2085494558.html
Мощное возвращение России! Наши разнесли всех на "Кубке мира" в Италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085179125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87e73cc9444eea8f2eafda9a20359545.jpg
https://ria.ru/20260402/triatlon-2084804123.html
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763545060_0:118:827:945_100x100_80_0_0_157ec73d6a503d3c89794007a4ece067.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085179125_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_ba0e2b84161220ffcea05553ab4ec6a3.jpg
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
© Фото : Соцсети Всероссийской федерации волейболаРоссийские волейболистки U17 на международном турнире Cornacchia World Cup
Читать в
MaxДзен
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Российские спортсмены продолжают громко заявлять о себе после возвращения на международные соревнования с флагом и гимном. На этот раз успеха добились юные волейболистки, покорившие престижный турнир в Италии.

Как шел процесс

Пока некоторые международные спортивные федерации продолжают игнорировать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не допускают россиян ни в каком формате, Европейская конфедерация волейбола (CEV) в марте разрешила юниорам из России соревноваться без ограничений. Такое распоряжение последовало за решением Международной федерации волейбола (FIVB), принятым в декабре.
Первым международным турниром после возвращения стал Cornacchia World Cup, проходивший в итальянском Порденоне с 3 по 6 апреля. Соревнования проводятся с 1983 года и считаются одними из самых конкурентных в Европе. Турнир называют неофициальным Кубком мира, и российские юниорки впервые выступили на подобных соревнованиях.
«
"Мы проделали большую работу, чтобы российские девушки смогли выступить на турнире в Италии, — говорил перед стартом турнира президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. — Благодарим итальянских коллег за приглашение – эти соревнования станут для наших игроков дебютными на международной арене, так как в силу юного возраста у них не было возможности попробовать силы в борьбе с представительницами других стран. Теперь же у них появился шанс окунуться в атмосферу мирового волейбола самого высокого уровня. И мы, безусловно, желаем девушкам удачи".
© Фото : Соцсети Всероссийской федерации волейболаЖенская юниорская сборная России по волейболу
Женская юниорская сборная России по волейболу
На соревнованиях были также представлены команды из Румынии, Италии, Испании, Португалии, Канады, Индии, Венгрии, Австрии, Люксембурга, Бразилии и Германии.
«
"Возвращаться на международные турниры волнительно, особенно учитывая, что прошел достаточно большой срок, — отметил тренер сборной России среди девушек до 17 лет Александр Кариков. — Нашим последним крупным стартом был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Мы покинули мировую площадку в статусе сильнейшей команды планеты, поэтому и выйти на нее обязаны достойно".

Полная доминация

И команда вернулась более чем достойно. В групповом этапе россиянки не ощутили сопротивления, выиграв три матча из трех и не отдав ни одного сета. В первой игре самыми результативными на площадке стали доигровщицы Марина Кузьмина и Наталья Скумбина, во втором матче выделились Мария Макрогузова, Мария Муравьева, Анастасия Зарубина и та же Скумбина. В заключительной встрече группового этапа лидерство по набранным очкам вновь забрала Кузьмина.
В плей-офф сборная так же всухую обыграла "Сан Вендемиано" в 1/8 финала, "Мадейру А" в четвертьфинале и "Вербанд Берлин" в полуфинале.
Немецкая команда оказала россиянкам самое серьезное сопротивление, сумев навязать борьбу в первой половине сетов. Однако российские девушки вовремя "включали" следующую скорость. Результат — всего одна ошибка на подаче и две — в атаке за весь матч.
В финальном матче российские девушки встретились с итальянками из "Арджентарио". На этот раз выиграть нужно было три партии — все матчи турнира, кроме финала, игрались до двух сетов. Наша сборная справилась без проблем — 25:6, 25:12, 25:7.
Можно с уверенностью сказать, что возвращение российских волейболисток на международную арену получилось по-настоящему триумфальным. Получается, что команда с чемпионским потенциалом больше четырех лет не могла проявить себя… Остается надеяться, что международные федерации, которые еще не допустили Россию хотя бы в юниорских соревнованиях, все-таки прислушаются к рекомендациям МОК, и дадут командам со всего мира бороться в равных условиях.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Дженоа
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Рубин
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Милан
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Вильярреал
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала