11:05 06.04.2026
Российские волейболистки U17 вышли в финал международного турнира
Российские волейболистки U17 вышли в финал международного турнира в Италии

© Фото : Соцсети Всероссийской федерации волейболаРоссийские волейболистки U17 на международном турнире Cornacchia World Cup
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет вышла в финал международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском Порденоне.
В матче полуфинала россиянки обыграли немецкий коллектив "Вербанд Берлин" со счетом 2-0 (25:13, 25:14).
Финал Cornacchia World Cup пройдет также в понедельник. Соперник российской команды определится позднее.
Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.
