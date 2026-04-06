Российские волейболистки U17 вышли в финал международного турнира

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет вышла в финал международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском Порденоне.

Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.