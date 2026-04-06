Российские волейболистки U17 вышли в финал международного турнира
Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет вышла в финал международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T11:05:00+03:00
https://ria.ru/20260402/gamova-2084822206.html
Российские волейболистки U17 вышли в финал международного турнира в Италии
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Женская сборная России по волейболу в возрастной категории до 17 лет вышла в финал международного турнира Cornacchia World Cup, который проходит в итальянском Порденоне.
В матче полуфинала россиянки обыграли немецкий коллектив "Вербанд Берлин" со счетом 2-0 (25:13, 25:14).
Финал Cornacchia World Cup пройдет также в понедельник. Соперник российской команды определится позднее.
Турнир является первым для российских волейболисток после возвращения на международные соревнования. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.