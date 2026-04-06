Нутрициолог развеяла миф о необходимости выпивать два литра воды в день

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выпивать два литра воды в день может быть опасным, так как избыток жидкости создает критическую нагрузку на почки и сердце, рассказала интернет-изданию NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская.

"Миф о двух литрах воды: как мы медленно топим свои почки по совету блогеров. Данную норму нужно считать индивидуально. Рекомендация пить два литра воды в день стала почти универсальным правилом ЗОЖ. Но в реальности такой подход может быть не только бесполезным, но и вредным", - приводятся в сообщении NEWS.ru слова Чаевской.

"При избытке воды в организме нарушается водно-солевой баланс, увеличивается нагрузка на почки, а также может повышаться нагрузка на сердце", - добавила она.

Нутрициолог также отметила, что идея о фиксированной для всех норме появилась как усредненная информация, но она не учитывает массу тела, уровень физической активности, температуру окружающей среды, питание и состояние здоровья.