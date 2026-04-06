https://ria.ru/20260406/voda-2085457404.html
Нутрициолог развеяла миф о необходимости выпивать два литра воды в день
Выпивать два литра воды в день может быть опасным, так как избыток жидкости создает критическую нагрузку на почки и сердце, рассказала интернет-изданию NEWS.ru... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:07:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754448231_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_0d1301a1883f88219a2cf334cbc7e9cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754448231_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_de0593cd317fcd669dc16e8c8720fa98.jpg
Нутрициолог Чаевская: избыток воды в организме нагружает почки и сердце
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Выпивать два литра воды в день может быть опасным, так как избыток жидкости создает критическую нагрузку на почки и сердце, рассказала интернет-изданию NEWS.ru
нутрициолог Наталья Чаевская.
"Миф о двух литрах воды: как мы медленно топим свои почки по совету блогеров. Данную норму нужно считать индивидуально. Рекомендация пить два литра воды в день стала почти универсальным правилом ЗОЖ. Но в реальности такой подход может быть не только бесполезным, но и вредным", - приводятся в сообщении NEWS.ru слова Чаевской.
"При избытке воды в организме нарушается водно-солевой баланс, увеличивается нагрузка на почки, а также может повышаться нагрузка на сердце", - добавила она.
Нутрициолог также отметила, что идея о фиксированной для всех норме появилась как усредненная информация, но она не учитывает массу тела, уровень физической активности, температуру окружающей среды, питание и состояние здоровья.
По словам Чаевской, один из базовых ориентиров - 30-35 миллилитров воды на килограмм массы тела. Однако важно учитывать обстоятельства: в жару и при высокой физической активности потребность в воде увеличивается, а при малой подвижности и высоком содержании овощей в рационе - немного снижается.