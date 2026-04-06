АТОР сообщила о рекордном росте турпотока россиян во Вьетнам
Турпоток россиян во Вьетнам по итогам первого квартала 2026 года вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2025 года, сообщили в... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:36:00+03:00
АТОР: турпоток россиян во Вьетнам по итогам I квартала вырос почти в три раза
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Турпоток россиян во Вьетнам по итогам первого квартала 2026 года вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2025 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По итогам первого квартала 2026 года страна приняла 367 168 гостей из РФ
. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период рекордного 2025 года", - говорится в сообщении АТОР
.
Так, за первые три месяца прошлого года, по данным вьетнамской статистики, в страну въехало более 124,6 тысячи человек.
В АТОР указали, что только в марте Вьетнам
посетили 120,2 тысячи граждан России, что в 2,6 раза больше, чем в марте прошлого года.
"По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама, РФ уверенно занимает первое место по количеству прибытий среди всех европейских государств", - указали в ассоциации.
За три месяца 2026 года общее количество иностранных прибытий во Вьетнам составило более 6,7 миллиона человек, при только в марте 2026 года страну посетили 2,1 миллиона иностранных туристов.
"Ожидается, что при сохранении текущих темпов по итогам 2026 года Россия войдет в топ 5 ключевых туристических рынков для вьетнамской туристической отрасли, обойдя не только европейцев, но и ряд азиатских стран", - заключили в ассоциации.