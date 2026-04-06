АТОР сообщила о рекордном росте турпотока россиян во Вьетнам

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Турпоток россиян во Вьетнам по итогам первого квартала 2026 года вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2025 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По итогам первого квартала 2026 года страна приняла 367 168 гостей из РФ . Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период рекордного 2025 года", - говорится в сообщении АТОР

Так, за первые три месяца прошлого года, по данным вьетнамской статистики, в страну въехало более 124,6 тысячи человек.

В АТОР указали, что только в марте Вьетнам посетили 120,2 тысячи граждан России, что в 2,6 раза больше, чем в марте прошлого года.

"По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама, РФ уверенно занимает первое место по количеству прибытий среди всех европейских государств", - указали в ассоциации.

За три месяца 2026 года общее количество иностранных прибытий во Вьетнам составило более 6,7 миллиона человек, при только в марте 2026 года страну посетили 2,1 миллиона иностранных туристов.