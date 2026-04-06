Сийярто: почти 19 миллионов кубов газа в день поступает в Венгрию из России

БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Венгрия по итогам 2025 года получила из РФ рекордные 7,7 миллиарда кубометров газа, в 2026 году ежедневно в страну через "Турецкий поток" поступает 18,7 миллиона кубометров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Газопровод "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
"В прошлом году поступило 7,7 миллиарда кубометров природного газа – это рекорд. Ежедневно сюда поступает 18,7 миллиона кубометров. Венгерская система газоснабжения составляет 33,5 миллиона кубометров в сутки. 4,5 миллиона – это наша собственная добыча, 29 миллионов – поступление. Это полностью стабильная система, пока мы можем отстаивать свои позиции перед Евросоюзом, Брюсселем и можем бороться за поставку дешевой российской энергии в Венгрию", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.
Министр напомнил, что Венгрия подала в суд на Еврокомиссию из-за плана RePowerEU, направленного на запрет импорта российских энергоносителей.