Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 06.04.2026
Сийярто: почти 19 миллионов кубов газа в день поступает в Венгрию из России
Сийярто: почти 19 миллионов кубов газа в день поступает в Венгрию из России
Венгрия по итогам 2025 года получила из РФ рекордные 7,7 миллиарда кубометров газа, в 2026 году ежедневно в страну через "Турецкий поток" поступает 18,7... РИА Новости, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
https://ria.ru/20260405/potok-2085311005.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, россия, турция, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, турецкий поток
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Венгрия по итогам 2025 года получила из РФ рекордные 7,7 миллиарда кубометров газа, в 2026 году ежедневно в страну через "Турецкий поток" поступает 18,7 миллиона кубометров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Газопровод "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
"В прошлом году поступило 7,7 миллиарда кубометров природного газа – это рекорд. Ежедневно сюда поступает 18,7 миллиона кубометров. Венгерская система газоснабжения составляет 33,5 миллиона кубометров в сутки. 4,5 миллиона – это наша собственная добыча, 29 миллионов – поступление. Это полностью стабильная система, пока мы можем отстаивать свои позиции перед Евросоюзом, Брюсселем и можем бороться за поставку дешевой российской энергии в Венгрию", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.
Министр напомнил, что Венгрия подала в суд на Еврокомиссию из-за плана RePowerEU, направленного на запрет импорта российских энергоносителей.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Сийярто: Россия, Венгрия, Сербия и Турция усилят защиту "Турецкого потока"
5 апреля, 17:38
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала