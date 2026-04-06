Сийярто: почти 19 миллионов кубов газа в день поступает в Венгрию из России

БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Венгрия по итогам 2025 года получила из РФ рекордные 7,7 миллиарда кубометров газа, в 2026 году ежедневно в страну через "Турецкий поток" поступает 18,7 миллиона кубометров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.