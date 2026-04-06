09:20 06.04.2026
Мигрантам из Узбекистана, работающим в России, выплатили долги по зарплате
Представители генконсульства и агентства миграции Узбекистана смогли добиться выплаты задолженности по зарплате на 2 миллиона рублей для сограждан, работающих... РИА Новости, 06.04.2026
Мигрантам из Узбекистана, работающим в России, выплатили долги по зарплате

ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Представители генконсульства и агентства миграции Узбекистана смогли добиться выплаты задолженности по зарплате на 2 миллиона рублей для сограждан, работающих на ряде предприятий в России, сообщает информационное агентство "Дунё" узбекского МИД.
По данным агентства представители генконсульства и агентства миграции Узбекистана в Екатеринбурге посетили Тобольск, где изучили жалобу более 100 сограждан, работающих в местных ИП "Ижпромсервис" и ООО "Садком" о задержке зарплаты.
"По итогам переговоров с работодателями начислена заработная плата 26 узбекским работникам на общую сумму 2 миллиона рублей, которая в ближайшие дни будет перечислена на их банковские счета", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Дунё". Также достигнута договоренность о погашении в течение ближайшей недели задолженности перед еще около 80 согражданами, уже покинувшими эти предприятия.
Представители генерального консульства и агентства миграции также ознакомились с условиями проживания и труда граждан, а также провели разъяснительную работу с работодателями для предотвращения подобных ситуаций в будущем, добавили в "Дунё".
Ранее в агентстве миграции при кабмине Узбекистана сообщили РИА Новости, что трудоустройство соотечественников в РФ в рамках организационно-адресного набора по итогам 2025 года увеличилось до 146,7 тысячи человек против 123,7 тысячи годом ранее. При этом доля такого набора по итогам прошлого года выросла до около 15% в общем числе порядка 1 миллиона граждан Узбекистана, работающих в России.
