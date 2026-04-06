МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Положение Украины стремительно ухудшается, но Запад продолжает это игнорировать, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Больше разрушений. Больше потерь. Больше лжи от западных СМИ. А Украина тем временем умирает медленной смертью от множества ран", — написал он.
Журналист отметил, что европейцы настолько боятся этой реальности, что продолжают любой ценой подливать масла в огонь.
Во вторник глава Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ Донецкой Народной Республики". Он подчеркнул, что это решение могло бы спасти много жизней и остановить горячую фазу войны.
В среду Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику.