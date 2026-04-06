ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 175 военных, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.