"Грызла корку": Тутберидзе раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
17:55 06.04.2026 (обновлено: 18:11 06.04.2026)
"Грызла корку": Тутберидзе раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что питалась одной коркой черного хлеба, чтобы решить проблемы с весом.
Тутберидзе воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр - Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Александру Трусову.

"И мышцы болят, и может быть какая-то там микротравма произойти. И есть вечером хочется. Особенно перед сном. Это должен человек сам пройти, потому что вот здесь это очень нужно. Сначала фигурное катание, без которого уже не видишь себя, а потом уже ты. Когда у меня была проблема с весом, я корку черного хлеба грызла весь день. Не знаю, может я психологически больная от этого стала. Может быть, если бы я была за бодипозитив, я была бы гораздо более здоровая", - рассказала тренер в интервью Okko.
"В каком виде спорта, кроме сумо, где можно быть в перевесе? В каком виде спорта это будет нормально? В легкой атлетике? В каком? Почему у нас вдруг сказали "это нормально"? Нет, это травматизм. Если будет плюс вес, это будет раскоординация, это будет много чего. И травмы в том числе. Это будут переломы плюсневых костей, которые очень часто в этом возрасте случаются. Почему? Потому что они приземляются с вот этими недокрутами, и стопа не железобетонная. Естественно, эти плюсневые кости ломаются", - добавила Тутберидзе.
"Не хочу заставлять работать": Тутберидзе рассказала, как она изменилась
5 марта, 18:36
 
